Кого восени найчастіше шукають роботодавці: рейтинг вакансій

Попит на комплектувальників, освітян та працівників за кордон різко зріс перед осіннім сезоном, свідчать дані OLX Робота

З настанням осені роботодавці активніше шукають комплектувальників, працівників роздрібної торгівлі, освітян та тих, хто готовий працювати за кордоном. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані платформи OLX Робота.

Рекордсменом за зростанням попиту серед роботодавців у серпні була вакансія комплектувальника у сфері «Виробництво/ робітничі спеціальності» – +331% у кількості оголошень, якщо порівнювати з травнем 2025. Медіанна платня, яку пропонували – 25 тис. грн.

Попит серед роботодавців має вакансія продавця у роздрібній торгівлі, однак найбільше зростання у цій сфері, у порівнянні з травнем, відбулось на посаду менеджера по роботі з клієнтами (+117%), де станом на серпень 2025 пропонували медіанну заробітну плату у 21 тис. грн.

Також перед початком навчального року на платформі зафіксували збільшення кількості вакансій у сфері освіти, зокрема на посаду викладач/вчитель. Зростання склало 96%. Медіанна зарплата на ці вакансії – 14 тис. грн.

На низку вакансій попит серед роботодавців у серпні 2025 вищий на 50-60%, ніж у травні, серед них посади з такою медіанною платнею:

Офіс-менеджер, 23 тис. грн;

Рихтувальник (СТО, автомийки), 50 тис. грн;

Помічник кухаря, 21 тис. грн;

HR, 29 тис. грн;

Плиточник (будівництво), 45 тис. грн.

Цікаво, що перед осіннім періодом на платформі спостерігали і збільшення вакансій на роботу за кордоном. Наприклад, на посаду пакувальника кількість оголошень зросла на 213%. На інші вакансії зростання дещо менше: +65% на будівельника, +41% на різноробочого. Медіанна заробітна плата на ці вакансії орієнтовно від 3 тис. до 5 тис. євро.

Ще одна тенденція, яку спостерігають експерти OLX Робота – зростання кількості вакансій на службу у Силах оборони. Зокрема з травня 2025 кількість таких оголошень по Україні зросла на 33%. Медіанна зарплата, станом на серпень, становила 70,5 тис. грн.

Сезонність формує змішаний попит на ринку праці: це посади на робітничі спеціальності, зокрема за кордоном, а також – освітяни та працівники у сфері клієнтського сервісу. Деякі тенденції зберігаються протягом всього року, зокрема потреба у кандидатах до Сил оборони.

Нагадаємо, що станом на початок серпня 2025 року на Єдиному порталі вакансій Державної служби зайнятості налічувалося 241 тис. пропозицій роботи, тоді як шукачів, які зверталися до служби за працевлаштуванням, було 132 тис. Це означає, що на одного шукача припадає приблизно два вакантні робочі місця.

Зростання кількості вакансій пов’язане із сезонними коливаннями на ринку праці та активізацією роботодавців після літнього періоду. Серед найбільш затребуваних професій – продавці, водії, кухарі, інженери, бухгалтери, лікарі, адміністратори, слюсарі, електромонтери та вантажники.

Крім пошуку роботи, Державна служба зайнятості пропонує своїм клієнтам можливості для навчання, розвитку власної справи та консультації кадрових спеціалістів, що допомагає підвищувати шанси на успішне працевлаштування.