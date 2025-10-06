Прикордонники попереджають про ускладнення руху на кордоні з Польщею

«Просимо врахувати цю інформацію під час планування подорожі та, за можливості, обирати альтернативні пункти пропуску»

У вівторок, 7 жовтня, перед пунктом пропуску «Рава-Руська» у Львівській області розпочнеться ремонт дорожнього покриття. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Держприкордонслужбу.

«Роботи розпочнуться 7 жовтня о 09:00 на смугах руху – як на в’їзд в Україну, так і на виїзд і триватимуть попередньо до 30 жовтня 2025 року. Ремонт стартує зі смуг в’їзду, де рух тимчасово повністю перекриють, а транспорт скеровуватимуть на одну зі смуг, призначених для виїзду з України», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок цього можливе уповільнення оформлення транспортних засобів на виїзд, адже працюватиме лише одна смуга руху. Прикордонники наголошують: «Просимо врахувати цю інформацію під час планування подорожі та, за можливості, обирати альтернативні пункти пропуску».

До слова, у вересні польські прикордонники зафіксували значне збільшення кількості українців віком 18-22 років, які в'їхали до Польщі. За даними прикордонної служби Польщі, порівняно з серпнем, кількість таких в'їздів зросла більш ніж у 10 разів. Також спостерігається значне зростання кількості тих, хто виїхав з Польщі до України – це збільшення у 3,5 раза.