Ціни на пальне 26 березня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС

Ростислав Вонс
Ростислав Вонс
Ціни на пальне 26 березня 2026: скільки коштують бензин, дизель та газ на АЗС
Мережі автозаправних станцій оновили ціни на пальне
В Україні на тлі війни на Близькому Сході змінилися ціни на пальне

Станом на 26 березня 2026 року найбільші мережі АЗС в Україні оновили ціни на пальне. Середня вартість бензину А-95 на великих АЗС майже не змінилася і становить близько 72,72 грн за літр, дизелю – 84,48 грн. Про це повідомляє «Главком».

Що відбувається із цінами на пальне

На українських АЗС зафіксовано точкове зростання цін на пальне. Зокрема, на OKKO автогаз подорожчав на 1 грн. Водночас ціни на інші види пального залишилися без змін. Крім того, на АЗС UPG ціни на всі види пального, окрім газу, знизилися на кілька гривень.

Найдорожчий бензин А-95 та дизельне пальне наразі пропонують мережі OKKO, WOG та Socar, тоді як найдешевший«Укрнафта» та «БРСМ-Нафта».

Ціни на пальне станом на 26 березня 2026 року (грн за літр)

Пальне Мережа А95 А95+ ДП ДП+ А100 А92 Газ
UPG 71,90 74,90 84,90 87,90 80,90 - 45,50
OKKO 74,99 77,99 86,99 89,99 84,99 - 47,99
WOG 74,99 77,99 86,99 89,99 84,99 - 46,98
KLO 74,19 78,99 86,49 89,69 83,99 73,19 46,70
SOCAR 74,99 78,99 86,99 89,99 84,99 - 46,98
UKRNAFTA 68,99 71,99 80,99 84,99 - 65,99 44,99
БРСМ 68,99 - 81,99 - - - 43,99

Чому змінюються ціни на АЗС

В Україні на тлі війни на Близькому Сході зросли ціни на пальне. Основними причинами цього є коливання світових цін на нафту, геополітичні ризики і валюта. Антимонопольний комітет України пояснив, що ціни на світлі нафтопродукти не підлягають державному регулюванню, український ринок світлих нафтопродуктів повністю залежить від імпорту нафтопродуктів, коливання світових цін позначаються й на вартості пального для споживачів. Підвищення вартості пального має загальноєвропейський характер і спостерігається не лише в Україні. Водночас Антимонопольний комітет перевірить ситуацію на ринку.

Раніше глава держави Володимир Зеленський заявив, що влада намагатиметься стримати підняття цін на бензин. За словами президента, влада домовилася з НАК «Нафтогазом» та «Укрнафтою» сприяти тому, аби стримати зростання цін на бензин для українців.

Українська влада хоче стабілізувати ситуацію на ринку пального через посилення контролю за націнками та залучення державного ресурсу. Крім того, премʼєр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що під час купівлі пального на автозаправних станціях громадяни зможуть отримати від держави кешбек.

Як нові ціни на пальне вплинуть на вартість продуктів 

Підвищення цін на пальне не викличе різкого стрибка вартості продуктів. Міністерство аграрної політики запевнило, що ситуація на ринку залишиться стабільною.

За словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тараса Висоцького, у структурі собівартості аграрної продукції витрати на пальне становлять приблизно 10-15%. Тому навіть у разі зростання його вартості ціни на продукти аграрного сектору можуть зрости не більш як на 1-2%.

До слова, світові ринки зафіксували рекордне зростання цін на енергоносії – вартість нафти вперше з 2022 року подолала позначку в $100 за барель. Інвестори масово закладають у ціну ризики тривалих перебоїв у постачанні з Близького Сходу через загострення конфлікту в Ірані.

