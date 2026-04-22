Росія вводить держплан через удари по НПЗ: під контроль беруть бензин і ціни

Іванна Гончар
НПЗ у Туапсе зупинився після атаки дронів
Кремль переходить до ручного управління ринком бензину через кризу в енергетиці

Російська влада вирішила фактично повернутися до моделі державного планування у паливній сфері після серії ударів українських дронів по нафтопереробних заводах, які суттєво вдарили по виробництву бензину і дизеля. Йдеться про запровадження обов’язкових для виконання вказівок для нафтових компаній щодо обсягів виробництва, постачання пального на внутрішній ринок, експорту та продажів на біржі. Про це пише The Moscow Times, передає «Главком».

За даними російських джерел, відповідні домовленості між урядом і нафтовими компаніями вже підготовлені, а нові правила можуть запрацювати після окремого рішення уряду та діятимуть щонайменше до кінця 2026 року. Під регулювання потрапить насамперед бензин і дизель стандарту «Євро-5» – ключові види пального для внутрішнього ринку.

Причиною таких кроків стала серйозна дестабілізація галузі. У 2025 році українські безпілотники атакували російські НПЗ щонайменше 80 разів, унаслідок чого було виведено з ладу близько 20% виробничих потужностей.

У 2026 році удари продовжилися: щонайменше 12 заводів зазнали атак, а п’ять великих підприємств тимчасово зупиняли роботу. Серед них – одні з найбільших у Росії нафтопереробних гігантів, зокрема «КиНЕФ» у Ленінградській області та «Нижегороднефтеоргсинтез».

Наслідки для ринку вже відчутні: в окремих регіонах виник дефіцит пального, а ціни на АЗС різко зросли. У 2025 році вартість бензину підскочила на 12,7% – це стало найвищим показником за останні 14 років. Навіть після певного уповільнення наприкінці року зростання залишалося на рівні понад 10%, що майже вдвічі перевищує офіційну інфляцію.

У відповідь влада РФ вирішила взяти ситуацію під жорсткий контроль. Окрім планування виробництва, передбачено також стримування цін на пальне – компанії фактично зобов’яжуть утримувати їх у межах інфляції, попри зростання витрат. Контролювати виконання цих рішень будуть Міненерго та антимонопольна служба. 

Нагадаємо, Туапсинський нафтопереробний завод майже повністю припинив роботу після серії дронових атак на портову інфраструктуру.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

