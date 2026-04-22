Росія вводить держплан через удари по НПЗ: під контроль беруть бензин і ціни

Кремль переходить до ручного управління ринком бензину через кризу в енергетиці

Російська влада вирішила фактично повернутися до моделі державного планування у паливній сфері після серії ударів українських дронів по нафтопереробних заводах, які суттєво вдарили по виробництву бензину і дизеля. Йдеться про запровадження обов’язкових для виконання вказівок для нафтових компаній щодо обсягів виробництва, постачання пального на внутрішній ринок, експорту та продажів на біржі. Про це пише The Moscow Times, передає «Главком».

За даними російських джерел, відповідні домовленості між урядом і нафтовими компаніями вже підготовлені, а нові правила можуть запрацювати після окремого рішення уряду та діятимуть щонайменше до кінця 2026 року. Під регулювання потрапить насамперед бензин і дизель стандарту «Євро-5» – ключові види пального для внутрішнього ринку.

Причиною таких кроків стала серйозна дестабілізація галузі. У 2025 році українські безпілотники атакували російські НПЗ щонайменше 80 разів, унаслідок чого було виведено з ладу близько 20% виробничих потужностей.

У 2026 році удари продовжилися: щонайменше 12 заводів зазнали атак, а п’ять великих підприємств тимчасово зупиняли роботу. Серед них – одні з найбільших у Росії нафтопереробних гігантів, зокрема «КиНЕФ» у Ленінградській області та «Нижегороднефтеоргсинтез».

Наслідки для ринку вже відчутні: в окремих регіонах виник дефіцит пального, а ціни на АЗС різко зросли. У 2025 році вартість бензину підскочила на 12,7% – це стало найвищим показником за останні 14 років. Навіть після певного уповільнення наприкінці року зростання залишалося на рівні понад 10%, що майже вдвічі перевищує офіційну інфляцію.

У відповідь влада РФ вирішила взяти ситуацію під жорсткий контроль. Окрім планування виробництва, передбачено також стримування цін на пальне – компанії фактично зобов’яжуть утримувати їх у межах інфляції, попри зростання витрат. Контролювати виконання цих рішень будуть Міненерго та антимонопольна служба.

Нагадаємо, Туапсинський нафтопереробний завод майже повністю припинив роботу після серії дронових атак на портову інфраструктуру.