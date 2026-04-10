NYT: Ізраїль ускладнює прагнення Трампа до миру з Іраном

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу зауважив, що пауза в бойових діях не означає закінчення кампанії проти Ірану

Багаторічний союз між Дональдом Трампом та Біньяміном Нетаньягу проходить через серйозне випробування, оскільки пошуки мирної угоди виявили суттєві розбіжності в їхніх довгострокових стратегіях. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Для американського президента головним пріоритетом є стабілізація світового енергетичного ринку та розблокування Ормузької протоки для транспортування нафти, що має знизити ціни на пальне всередині США. Натомість ізраїльський прем'єр зосереджений на екзистенційних загрозах: остаточному знищенні «Хезболли» в Лівані та посиленні тиску на іранський режим, який він вважає наразі вкрай вразливим.

Трамп уже звернувся до Нетаньягу з вимогою обмежити військову кампанію в Лівані, щоб не зірвати крихке двотижневе перемир’я, яке набрало чинності. Під тиском Вашингтона Ізраїль погодився на прямі переговори з ліванською владою щодо роззброєння бойовиків, проте бойові дії на кордоні фактично тривають. Ситуація ускладнюється тим, що віцепрезидент Джей Ді Венс готує делегацію до Пакистану для прямих контактів з іранцями щодо послаблення санкцій, що суперечить багаторічній політиці Нетаньягу «максимального тиску» на Тегеран.

Попри ці тертя, Нетаньягу змушений зважати на популярність Трампа серед ізраїльського електорату, використовуючи прохання американського президента як політичне виправдання для свого правого флангу. Водночас ізраїльський лідер чітко дав зрозуміти, що вважає справу з Іраном незавершеною і готовий повернутися до активних бойових дій, якщо умови майбутньої угоди виявляться надто примирливими або не гарантуватимуть ліквідації загрози з боку проксі-груп. Розбіжність у пріоритетах між суто американським прагненням до судноплавства та ізраїльською вимогою регіональної безпеки залишається головним викликом для їхнього подальшого партнерства.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон виступив із різкою критикою нещодавніх атак Ізраїлю по території Лівану, охарактеризувавши їх як «невибіркові».

Під час телефонних розмов із ліванським керівництвом він висловив повну солідарність із країною на тлі ударів, які, за заявами ізраїльської сторони, були спрямовані проти понад сотні об'єктів угруповання «Хезболла».