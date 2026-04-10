NYT: Ізраїль ускладнює прагнення Трампа до миру з Іраном

Аліна Самойленко
фото: AP

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу зауважив, що пауза в бойових діях не означає закінчення кампанії проти Ірану

Багаторічний союз між Дональдом Трампом та Біньяміном Нетаньягу проходить через серйозне випробування, оскільки пошуки мирної угоди виявили суттєві розбіжності в їхніх довгострокових стратегіях. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Для американського президента головним пріоритетом є стабілізація світового енергетичного ринку та розблокування Ормузької протоки для транспортування нафти, що має знизити ціни на пальне всередині США. Натомість ізраїльський прем'єр зосереджений на екзистенційних загрозах: остаточному знищенні «Хезболли» в Лівані та посиленні тиску на іранський режим, який він вважає наразі вкрай вразливим.

Трамп уже звернувся до Нетаньягу з вимогою обмежити військову кампанію в Лівані, щоб не зірвати крихке двотижневе перемир’я, яке набрало чинності. Під тиском Вашингтона Ізраїль погодився на прямі переговори з ліванською владою щодо роззброєння бойовиків, проте бойові дії на кордоні фактично тривають. Ситуація ускладнюється тим, що віцепрезидент Джей Ді Венс готує делегацію до Пакистану для прямих контактів з іранцями щодо послаблення санкцій, що суперечить багаторічній політиці Нетаньягу «максимального тиску» на Тегеран.

Попри ці тертя, Нетаньягу змушений зважати на популярність Трампа серед ізраїльського електорату, використовуючи прохання американського президента як політичне виправдання для свого правого флангу. Водночас ізраїльський лідер чітко дав зрозуміти, що вважає справу з Іраном незавершеною і готовий повернутися до активних бойових дій, якщо умови майбутньої угоди виявляться надто примирливими або не гарантуватимуть ліквідації загрози з боку проксі-груп. Розбіжність у пріоритетах між суто американським прагненням до судноплавства та ізраїльською вимогою регіональної безпеки залишається головним викликом для їхнього подальшого партнерства.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон виступив із різкою критикою нещодавніх атак Ізраїлю по території Лівану, охарактеризувавши їх як «невибіркові». 

Під час телефонних розмов із ліванським керівництвом він висловив повну солідарність із країною на тлі ударів, які, за заявами ізраїльської сторони, були спрямовані проти понад сотні об'єктів угруповання «Хезболла».

Читайте також

CNN: План Трампа щодо війни в Ірані провалився
CNN: План Трампа щодо війни в Ірані провалився
16 березня, 01:45
Конана О'Браєна другий рік поспіль обирають ведучим премії «Оскар»
Конан О'Браєн розгорнув червону доріжку Оскара-2026 (фото)
15 березня, 23:16
Колишні президенти США заперечують слова Трампа про підтримку війни
Колишні президенти США заперечують слова Трампа про підтримку війни
17 березня, 05:32
Трамп також скасує вимоги закону Джонса 1920-х років про перевезення товарів між американськими портами суднами під прапором США
США пом'якшили санкції проти Венесуели на тлі енергетичної кризи
18 березня, 21:43
Іран знову атакував найбільший нафтопереробний завод Кувейту
Іран знову атакував найбільший нафтопереробний завод Кувейту
20 березня, 09:51
Острів Харг
Reuters: Захоплення острова Харг становитиме ризики для американських військ
27 березня, 03:57
США пішли на крок назустріч Венесуелі: санкції проти Родрігес скасували
США послабили тиск на Венесуелу: санкції проти соратниці Мадуро скасували
2 квiтня, 10:33
Моменти нападу на українську біженку у місті Шарлотт
Вбивця Ірини Заруцької в США може уникнути покарання: деталі
Вчора, 12:11
Трамп закликав Нетаньягу до стриманості в Лівані
Трамп закликав Нетаньягу до стриманості в Лівані
Вчора, 23:27

Політика

NYT: Ізраїль ускладнює прагнення Трампа до миру з Іраном
NYT: Ізраїль ускладнює прагнення Трампа до миру з Іраном
CNN: Трамп може втратити свого найкращого друга в Європі
CNN: Трамп може втратити свого найкращого друга в Європі
NYT: Війна в Ірані вдарила по довірі до США
NYT: Війна в Ірані вдарила по довірі до США
Ексміністр закордонних справ Ірану помер після поранення внаслідок авіаудару
Ексміністр закордонних справ Ірану помер після поранення внаслідок авіаудару
Трамп застеріг Іран від запровадження зборів за прохід через Ормузьку протоку
Трамп застеріг Іран від запровадження зборів за прохід через Ормузьку протоку
Іран попередив про тяжкі наслідки через удари Ізраїлю по Лівану
Іран попередив про тяжкі наслідки через удари Ізраїлю по Лівану

Новини

Прем'єр-ліга назвала неочікуваних лауреатів за підсумками туру
Вчора, 19:30
Ріццолі – про скасований гол «Динамо»: Доцільним було би підтвердити рішення
Вчора, 16:55
Українські війська вперше в історії повністю зруйнували міст за допомогою безпілотників (відео)
Вчора, 09:24
В Україні місцями невеликий дощ, туман та мокрий сніг: погода на 9 квітня 2026
Вчора, 05:59
УЄФА вшановуватиме Луческу перед кожним поєдинком єврокубків
8 квiтня, 16:42
Абрамовіч заснував новий благодійний фонд на гроші з продажу «Челсі» – ЗМІ
8 квiтня, 14:30

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
