Дрони атакували Саратовську область РФ

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Дрони атакували Саратовську область РФ
Наразі влада РФ офіційно не повідомляла про атаку

У ніч на 28 листопада у Саратовській області Росії прогриміла серія вибухів. За повідомленням моніторингових каналів, під ударом опинився місцевий нафтопереробний завод, пише «Главком».

Повідомляється, що вибухи пролунали поблизу Саратовського НПЗ. Згодом місцеві зафіксували пожежу на дим на території підприємства.

Наразі влада РФ офіційно не повідомляла про атаку, подробиць поки не оприлюднено.

Також стало відомо, що в тимчасово окупованому Криму під атакою підстанція.

Нагадаємо, Саратовський нафтопереробний завод у Саратовській області Росії припинив свою роботу після нічного удару українських безпілотників 11 листопада. 

