Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Саратовський НПЗ у Росії зупинив роботу після ударів українських дронів

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Саратовський НПЗ у Росії зупинив роботу після ударів українських дронів
Саратовський НПЗ – одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії
фото: росЗМІ

Пауза в роботі заводу може тривати до кінця місяця

Саратовський нафтопереробний завод у Саратовській області Росії припинив свою роботу після нічного удару українських безпілотників 11 листопада. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Пауза в роботі заводу може тривати до кінця місяця. За попередньою інформацією, атака могла пошкодити важливий блок дистиляції нафти, здатний обробляти 20 тис. тонн нафти на день.

У результаті удару загорілося водосховище на території НПЗ, а місцеві влади повідомили про пошкодження об'єктів інфраструктури.

Як відомо, у ніч на 11 листопада підрозділи Сил оборони України уразили Саратовський НПЗ у Саратовській області РФ. Підприємство випускає понад 20 видів нафтопродуктів та залучене у забезпеченні потреб російської окупаційної армії. 

Саратовський НПЗ – одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії. Станом на 2023 рік обсяг переробки становив 4,8 млн тонн. Підприємство залучене до забезпечення потреб збройних сил РФ.

Читайте також:

Теги: нафта росія завод

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Гарні новини з Вашингтону для України
Гарні новини з Вашингтону для України
23 жовтня, 15:45
Не варто чекати подарунків від Трампа
Трамп, Путін і «Томагавки»: велика гра без пострілів
19 жовтня, 17:27
Російська Федерація має виплатити Грузії понад 253 млн євро
Росія відмовилася виплачувати компенсацію Грузії за порушення прав людини
15 жовтня, 18:24
Міжнародний паралімпійський комітет повністю відновив членство Росії
Чи візьмуть участь Росія та Білорусь в Паралімпіаді: з'явилося офіційне рішення
22 жовтня, 08:20
Обладнання поєднує функції посиленого та захищеного зв’язку, елементів радіоелектронного захисту та енергозабезпечення
«Сталевий фронт» Ахметова передав Нацгвардії нову партію систем для радіоелектронного захисту
24 жовтня, 16:55
Відповідну заяву міністр зробив в інтерв’ю
Росія відреагувала на погрози Бельгії «зрівняти Москву із землею»
29 жовтня, 13:29
У РФ і Криму людей карають за виконання та прослуховування українських пісень
Росія переслідує людей за українську музику з початку війни
4 листопада, 20:17
У Туапсе пролунали вибухи
Морські дрони атакували порт у Туапсе
10 листопада, 04:11
РФ планує «імпортувати» 12 тис. «збирачів шахедів» з КНДР – розвідка
РФ планує «імпортувати» 12 тис. «збирачів шахедів» з КНДР – розвідка
Вчора, 12:12

Соціум

CNN: посадовці США планують переконати Трампа відмовитись від ядерних випробувань
CNN: посадовці США планують переконати Трампа відмовитись від ядерних випробувань
Саратовський НПЗ у Росії зупинив роботу після ударів українських дронів
Саратовський НПЗ у Росії зупинив роботу після ударів українських дронів
У Китаї пожежа знищила 1500-річний храм
У Китаї пожежа знищила 1500-річний храм
Пенсійний вік в Естонії зросте у 2028 році: новий план уряду
Пенсійний вік в Естонії зросте у 2028 році: новий план уряду
Жінку у Ізраїлі ув'язнено за відмову прийняти розлучення
Жінку у Ізраїлі ув'язнено за відмову прийняти розлучення
Гітлер мав проблеми зі статевим розвитком – The Times
Гітлер мав проблеми зі статевим розвитком – The Times

Новини

Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
Вчора, 05:38
Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
12 листопада, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
11 листопада, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua