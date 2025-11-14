Саратовський НПЗ у Росії зупинив роботу після ударів українських дронів

Пауза в роботі заводу може тривати до кінця місяця

Саратовський нафтопереробний завод у Саратовській області Росії припинив свою роботу після нічного удару українських безпілотників 11 листопада. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Пауза в роботі заводу може тривати до кінця місяця. За попередньою інформацією, атака могла пошкодити важливий блок дистиляції нафти, здатний обробляти 20 тис. тонн нафти на день.

У результаті удару загорілося водосховище на території НПЗ, а місцеві влади повідомили про пошкодження об'єктів інфраструктури.

Як відомо, у ніч на 11 листопада підрозділи Сил оборони України уразили Саратовський НПЗ у Саратовській області РФ. Підприємство випускає понад 20 видів нафтопродуктів та залучене у забезпеченні потреб російської окупаційної армії.

Саратовський НПЗ – одне з найстаріших нафтопереробних підприємств Росії. Станом на 2023 рік обсяг переробки становив 4,8 млн тонн. Підприємство залучене до забезпечення потреб збройних сил РФ.