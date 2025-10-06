Головна Країна Політика
Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Нідерландів: про що говорили

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Нідерландів: про що говорили
Президент подякував Нідерландам за їхню «незмінну увагу й підтримку»
колаж: glavcom.ua

Зеленський подякував за «принциповий захист життя» та оборонну підтримку

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом, який прибув до України з візитом. Зеленський висловив глибоку вдячність Нідерландам, назвавши їх «одним з найбільш принципових захисників життя». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

«Нідерланди – один з найбільш принципових захисників життя, держава, яка реально допомагає нашій обороні, нашій стійкості та, що теж важливо, нашій роботі заради досягнення справедливості», – заявив Володимир Зеленський.

Під час зустрічі сторони обговорили низку актуальних питань двосторонньої співпраці. Пріоритетом стало посилення української оборони. Також Зеленський і Схооф обговорили механізми притягнення Росії до відповідальності та підтримку українців у питаннях енергетичної стійкості.

Президент подякував Нідерландам за їхню «незмінну увагу й підтримку» та готовність і надалі працювати з Україною та іншими європейськими країнами в захисті спільних цінностей.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час третього відкриття Міжнародного форуму оборонних індустрій розповів про потужності військово-промислового комплексу країни та окреслив ключові завдання для уряду та виробників. За словами Президента, від початку повномасштабної війни оборонно-промисловий потенціал України збільшено у десятки разів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Зеленський підкреслив, що потенціал у виробництві дронів та ракет у 2026 році складе $35 млрд.

Теги: Володимир Зеленський Нідерланди

