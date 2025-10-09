Головна Країна Суспільство
Як Україні допомагає американська розвідка? Зеленський привідкрив завісу

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Як Україні допомагає американська розвідка? Зеленський привідкрив завісу
Зеленський про роль американської розвідки в обороні України
фото: Офіс президента

Президент: «З розвідкою США ми працюємо. Безумовно, передусім для того, щоб захищатися»

Розвідка США допомагає Україні захищатися та підвищувати ефективність озброєння. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на закритій конференції, де був присутній «Главком».

За словами Зеленського, розвіддані американських партнерів критично важливі для роботи ППО та виявлення загроз всередині країни. Крім того, вони допомагають нарощувати ефективність дронів, ракет і артилерії.

«З розвідкою США ми працюємо. Безумовно, передусім для того, щоб захищатися. Важливі дані. Всі системи: Patriot, NASAMS, IRIS-T – без розвідки США – це трохи обмежені дані, тобто їх не вистачає, щоби захищатися. Ми з розвідкою партнерів працюємо. І над іншими речами. Виявляти деякі терористичні дії рускіх всередині нашої держави щодо, скажімо так, високих посадовців, нам допомагають наші партнери. Не все йде тільки від наших служб, деяка інформація є від наших партнерів. Це важлива допомога», – зазначив Зеленський.

Адміністрація президента США Дональда Трампа погодилася надати Україні розвіддані для здійснення ударів ракетами вглиб російської території. Це рішення стало частиною розширеної підтримки України, оскільки США розглядають можливість постачання потужних озброєнь, зокрема ракет з дальністю близько 500 миль.

Вашингтон погодив надання Києву даних, які дозволять завдавати ударів по нафтових заводах, трубопроводах та електростанціях РФ. Цей крок зміцнює військову підтримку України на тлі застою у мирних переговорах і може суттєво вплинути на економічну базу Кремля

Нагадаємо, що європейські країни дедалі більше залежать від американської розвідки, що викликає занепокоєння щодо майбутнього доступу до даних ЦРУ. Наприклад, минулого року ЦРУ попередило Німеччину про можливе вбивство генерального директора Rheinmetall Арміна Паппергера російськими агентами, через що німецький уряд значно посилив його охорону.

Теги: розвідка США Володимир Зеленський

