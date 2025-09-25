Зеленський зустрівся з Королем Швеції: про що говорили

Володимир Зеленський подякував Королю Швеції Карлу XVI Густаву за надану підтримку та висловив сподівання на її продовження

Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку провів зустріч із Королем Швеції Карлом XVI Густавом. Головними темами обговорення стали гуманітарна допомога та участь Швеції у відновленні України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на телеграм-канал президента.

Зеленський подякував Королю за надану підтримку та висловив сподівання на її продовження. Він підкреслив, що Росія продовжує завдавати удари по цивільній та критичній інфраструктурі, що робить допомогу у відбудові особливо актуальною.

Окремо сторони торкнулися теми реформи шкільного харчування в Україні, яка здійснюється під патронатом першої леді Олени Зеленської. Україна розраховує на подальший внесок Швеції в реалізацію цього проєкту.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, щоб обговорити ефективність і подальший розвиток ініціативи PURL. Про це повідомив Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі, передає «Главком».

Під час зустрічі глава держави висловив подяку за підтримку України, особливо відзначивши PURL – спільний проєкт НАТО і США. Ця ініціатива дозволяє Україні купувати американське озброєння за фінансової підтримки країн-членів Альянсу.

Також президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном у Постійному представництві України при ООН. Про це повідомив Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі, пише «Главком».

За словами Зеленського, однією з головних тем переговорів стало посилення протиповітряної оборони України. Зокрема, йшлося про важливість її зміцнення напередодні зими, коли очікується збільшення кількості російських обстрілів.

Раніше Україна та Сирія підписали Спільне комюніке, яке офіційно відновлює дипломатичні відносини між двома країнами. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що цей крок є важливим для обох держав, і висловив готовність підтримувати сирійський народ на шляху до стабільності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пост Зеленського у телеграм-каналі.

Як відомо, президент України та президент Сирії Ахмед аш-Шараа провели переговори, під час яких обговорили перспективні сфери для подальшої співпраці, а також безпекові загрози, з якими стикаються обидві країни. Сторони наголосили на важливості протидії цим загрозам.