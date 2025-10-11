Зеленський нагородив військових орденами «Золота Зірка» (фото)

Зеленський: Дякую нашим українським родинам, які виховали таких українських героїв

Президент України Володимир Зеленський відзначив українських воїнів орденами «Золота Зірка» й передав нагороди родинам Героїв України, яким звання присвоєно посмертно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Саме завдяки таким людям, завдяки тому, що мільйони наших людей реально стали на захист України, Україна змогла зберегти та захистити свою незалежність. Уже четвертий рік наша держава стоїть проти повномасштабної і терористичної агресії Росії. І ми робимо все, щоб Росію зупинити», – наголосив президент.

фото: Володимир Зеленський/Telegram

Зеленський додав: «Я пишаюсь кожним нашим героєм. Дякую нашим українським родинам, які виховали таких українських героїв. Дякую вам за захист України».

Звання Герой України – державна нагорода, найвищий ступінь відзнаки в Україні, що надається громадянам за здійснення визначного геройського вчинку або видатного трудового досягнення. Героєві вручається орден «Золота Зірка» за здійснення визначного геройського вчинку або орден Держави – за надзвичайні трудові досягнення.

Раніше президент Володимир Зеленський зустрівся з воїнами-танкістами. Він вручив їм державні нагороди – ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та ордени «За мужність» І-ІІІ ступенів.

Також Володимир Зеленський підписав низку указів про присвоєння нових військових звань керівництву Збройних Сил України. Відповідні документи оприлюднено 30 вересня 2025 року.