Авіакатастрофа російського Ан-26: загинула військова верхівка на чолі з генерал-лейтенантом

Російські медіа повідомляють про загибель генерал-лейтенанта Збройних сил РФ Олександра Отрощенка

У результаті падіння військово-транспортного літака Ан-26, що сталося 31 березня, загинув генерал-лейтенант Збройних сил РФ Олександр Отрощенко. Разом із ним на борту перебували високопоставлені офіцери штабу Північного флоту РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські медіа.

За уточненими даними російських джерел, серед пасажирів та членів екіпажу, які перебували на борту, ідентифіковано високопоставлених військових чинів.

Хто саме загинув у катастрофі

Генерал-лейтенант Отрощенко Олександр Іванович – командир змішаного авіаційного корпусу Північного флоту (екскомандувач 45-ї армії ВПС та ППО);

6 офіцерів штабу Північного флоту (в/ч 45625, м. Сєвєроморськ).

Хто такий генерал Отрощенко

Генерал Отрощенко фото з відкритих джерел

Генерал-лейтенант Олександр Отрощенко – ключова постать у повітряних силах окупантів. На момент загибелі він обіймав посаду командира змішаного авіаційного корпусу Північного флоту. Раніше Отрощенко командував 45-ю армією ВПС та ППО, що робить його одним із найдосвідченіших авіаційних воєначальників РФ.

Його загибель, разом із групою штабних офіцерів, є суттєвим ударом по управлінській вертикалі Північного флоту, який відповідає за стратегічні напрямки в арктичному регіоні та залучений до агресії проти України.

Нагадаємо, сам інцидент стався 31 березня близько 18:00 за московським часом. У російському оборонному відомстві наголосили, що зовнішнього вогневого впливу на літак зафіксовано не було. Відомо, що технічні характеристики Ан-26 дозволяють перевозити до 38 пасажирів та 6 членів екіпажу.

Що відомо про Ан-26

Ан-26 – це основний військово-транспортний літак середньої дальності, який використовується в РФ для перекидання особового складу та вантажів. Останнім часом у Росії почастішали випадки падіння військової авіації, що експерти пов’язують із надмірним навантаженням на техніку та браком якісних запчастин через санкції.

За попередньою інформацією відомства, причиною авіакатастрофи стала технічна несправність повітряного судна.Також є версія, що літак врізався в скелю. Наразі триває з'ясування всіх обставин катастрофи, на місці працюють відповідні служби для розслідування інциденту.

«Главком» писав що, міністерство оборони РФ повідомило про втрату зв'язку з військово-транспортним літаком Ан-26 під час планового перельоту над територією Криму.