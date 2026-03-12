Ірина Федишин передала десятки машин ЗСУ та вразила мережу (відео)

Співачка зібрала кошти на авто для ЗСУ у різдвяному турі «Україна колядує»

Українська співачка Ірина Федишин передала авто для ЗСУ. Артистка показала відео з десятками авто та вразила мережу масштабом допомоги війську. Про це пише «Главком» із посиланням на допис співачки в соцмережах.

Ірина Федишин зібрали кошти на авто для ЗСУ у своєму масштабному турі «Україна колядує», який тривав з грудня 2025 року по січень 2026 року. Співачка виступала не лише в Україні, але й за кордоном, її пісні лунали у США, Канаді та інших містах Європи, а також Тернополі, Львові, Вінниці, Хмельницькому, Луцьку тощо.

Кошти з цих концертів артистка спрямувала на купівлю авто для ЗСУ. Відомо, що автівки привозять в Україну із-за кордону, фарбують, ремонтують та передають українським військовим.

Ірина Федишин передала десятки машин для ЗСУ фото: Іnstagram/irynafedyshyn

У своєму блозі Ірина Федишин опублікувала відео, де машини готували до передачі ЗСУ, а згодом співачка показала кількість автівок, які вона передасть на фронт. У коментарях українці були вражені масштабами, а саме кількістю авто. На відео можна побачити десятки авто, які поставили у довгу колону. Українці подякували співачці за допомогу та висловили їй свої емоції:

«Мій шок у шоці! Приклад для багатьох знаменитостей. Дякую, що допомагаєте нашим ЗСУ, не зупиняйтесь».

«Повага вам і вашій команді за таку працю».

Ірина Федишин вразила мережу своєю допомогою ЗСУ фото: Іnstagram/irynafedyshyn

«Щире захоплення, вдячність вам, пані Ірино, від українського народу. Ви наша героїня».

«Дякуємо за підтримку наших ЗСУ. Ви молодець».

До слова, Ірина Федишин не вперше передає автівки ЗСУ. Торік співачка придбала та освятила ще 30 автомобілів для фронту, довівши загальну кількість переданих машин до 400. Також арститка передала ще 100 автівок у різні бригади, підрозділи, батальйони у найгарячіші ділянки фронту. Перед відправкою до військових автомобілі освятили священнослужителі у Львові.

Нагадаємо, Ірина Федишин передала бронетранспортер (БТР) для 125-ї бригади ТРО. Ця покупка стала результатом благодійної вечері, яка відбулася у іспанській Марбельї. Зазначається, що бронетранспортер був придбаний у Європі, і «коштував багато зусиль, аби здійснити його закупівлю, транспортування і доставку тралом в Україну». Через те, що це військова техніка, це був тривалий процес, який зайняв не один місяць наполегливої роботи, пояснила артистка.