Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Ірина Федишин передала десятки машин ЗСУ та вразила мережу (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Ірина Федишин показала колону автівок, які вона придбала для ЗСУ
фото: glavcom.ua

Співачка зібрала кошти на авто для ЗСУ у різдвяному турі «Україна колядує»

Українська співачка Ірина Федишин передала авто для ЗСУ. Артистка показала відео з десятками авто та вразила мережу масштабом допомоги війську. Про це пише «Главком» із посиланням на допис співачки в соцмережах.

Ірина Федишин зібрали кошти на авто для ЗСУ у своєму масштабному турі «Україна колядує», який тривав з грудня 2025 року по січень 2026 року. Співачка виступала не лише в Україні, але й за кордоном, її пісні лунали у США, Канаді та інших містах Європи, а також Тернополі, Львові, Вінниці, Хмельницькому, Луцьку тощо.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Кошти з цих концертів артистка спрямувала на купівлю авто для ЗСУ. Відомо, що автівки привозять в Україну із-за кордону, фарбують, ремонтують та передають українським військовим.

Ірина Федишин передала десятки машин для ЗСУ
Ірина Федишин передала десятки машин для ЗСУ
фото: Іnstagram/irynafedyshyn

У своєму блозі Ірина Федишин опублікувала відео, де машини готували до передачі ЗСУ, а згодом співачка показала кількість автівок, які вона передасть на фронт. У коментарях українці були вражені масштабами, а саме кількістю авто. На відео можна побачити десятки авто, які поставили у довгу колону. Українці подякували співачці за допомогу та висловили їй свої емоції:

Ірина Федишин передала десятки машин ЗСУ та вразила мережу (відео) фото 1
фото: Іnstagram/irynafedyshyn
  • «Мій шок у шоці! Приклад для багатьох знаменитостей. Дякую, що допомагаєте нашим ЗСУ, не зупиняйтесь».
  • «Повага вам і вашій команді за таку працю».
Ірина Федишин вразила мережу своєю допомогою ЗСУ
Ірина Федишин вразила мережу своєю допомогою ЗСУ
фото: Іnstagram/irynafedyshyn
  • «Щире захоплення, вдячність вам, пані Ірино, від українського народу. Ви наша героїня».
  • «Дякуємо за підтримку наших ЗСУ. Ви молодець».

До слова, Ірина Федишин не вперше передає автівки ЗСУ. Торік співачка придбала та освятила ще 30 автомобілів для фронту, довівши загальну кількість переданих машин до 400. Також арститка передала ще 100 автівок у різні бригади, підрозділи, батальйони у найгарячіші ділянки фронту. Перед відправкою до військових автомобілі освятили священнослужителі у Львові.

Нагадаємо, Ірина Федишин передала бронетранспортер (БТР) для 125-ї бригади ТРО. Ця покупка стала результатом благодійної вечері, яка відбулася у іспанській Марбельї. Зазначається, що бронетранспортер був придбаний у Європі, і «коштував багато зусиль, аби здійснити його закупівлю, транспортування і доставку тралом в Україну». Через те, що це військова техніка, це був тривалий процес, який зайняв не один місяць наполегливої роботи, пояснила артистка.

Читайте також:

Теги: ЗСУ війна автомобіль Ірина Федишин співачка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Змагання на виснаження між українською армією та російською економікою розпочалося
Глухий кут у Женеві: що стоїть за вимогами РФ щодо Донбасу
20 лютого, 11:41
Ситуація на фронті 19 лютого
Лінія фронту станом на 19 лютого 2026. Зведення Генштабу
19 лютого, 22:18
Лібанова переконана, що сьогодні ринок праці тримається на людях старшого віку
Український ринок праці. Експертка назвала найбільш привабливу категорію працівників
27 лютого, 10:36
Незначне підвищення видобутку нафти навряд заспокоїть ринок. Ціни реагуватимуть передусім на ситуацію в Перській затоці
На тлі кризи в Ірані злетять ціни на нафту: подробиці від Reuters
1 березня, 19:59
Трамп заявив, що США завдали превентивних ударів, бо Іран нібито був близький до отримання ядерної зброї
Іран пішов на контакт: Трамп зробив несподівану заяву
1 березня, 18:59
Війна на Близькому Сході може ще сильніше зблизити РФ із Китаєм
Китай через війну на Близькому Сході робить ставку на російську нафту
4 березня, 15:15
Українці продовжують ходити на рейви, незважаючи на війну, яка триває вже п'ятий рік
CNN: Українська електронна музика трансформувалася в умовах війни
9 березня, 05:50
Іран оголосив про перехід до масованих ударів надважкими ракетами
Іран оголосив про перехід до масованих ударів надважкими ракетами
10 березня, 03:10
Пентагон витратив $5,6 млрд боєприпасів за два дні війни з Іраном
Війна з Іраном виснажила запаси зброї США: названо масштаби витрат
10 березня, 17:17

Шоу-біз

Ірина Федишин передала десятки машин ЗСУ та вразила мережу (відео)
Ірина Федишин передала десятки машин ЗСУ та вразила мережу (відео)
Стали відомі всі суперники України у другому півфіналі Євробачення у Відні
Стали відомі всі суперники України у другому півфіналі Євробачення у Відні
Хто виступить у першому півфіналі Євробачення-2026. Список усіх номерів
Хто виступить у першому півфіналі Євробачення-2026. Список усіх номерів
«Не хочу бачити, чути і знати». Іво Бобул відхрестився від Лілії Сандулеси
«Не хочу бачити, чути і знати». Іво Бобул відхрестився від Лілії Сандулеси
Камбек через 18 років. Грузія представила заявку для Bzikebi на Євробачення у Відні
Камбек через 18 років. Грузія представила заявку для Bzikebi на Євробачення у Відні
На концерті Могилевської зникло світло: глядачі неочікувано підтримали співачку (відео)
На концерті Могилевської зникло світло: глядачі неочікувано підтримали співачку (відео)

Новини

Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
Сьогодні, 11:37
Іран відмовився від участі в Чемпіонаті світу 2026
Вчора, 15:10
Forbes оприлюднив список найбагатших людей планети: у списку – семеро українців
Вчора, 13:24
В Україні сонячно: погода на 11 березня
Вчора, 05:59
Сім'я українського спортсмена була змушена зняти національну символіку на Паралімпіаді-2026
10 березня, 17:07
Податки для ФОПів, OLX та посилок. Рада розглянула закон, який Тимошенко назвала «безумним»
10 березня, 14:42

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua