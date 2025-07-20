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Справа Нелі Штепи. Суд покликав на допомогу лікарів

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
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Справа Нелі Штепи. Суд покликав на допомогу лікарів
Ексочільниця Слов'янська лікується у краматорському медзакладі
фото: росЗМІ

З лютого 2023 року Київський районний суд Полтави не може завершити підготовче засідання і перейти до розгляд справи колишньої очільниці Слов’янська по суті

Комісія лікарів міської лікарні №2 Краматорська повинна провести медичний огляд ексміської голови Слов'янська Донецької області Нелі Штепи, обвинуваченої у створенні терористичної організації і посяганні на територіальну цілісність України. Відповідне рішення ухвалив Київський районний суд Полтави, повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

У суді прокурор заявив клопотання про проведення медичного огляду Штепи з метою встановлення стану її здоров’я та надання висновку щодо можливості брати участь у судових засіданнях. Сторона обвинувачення зауважила, що Неля Штепа тривалий час перебуває на лікуванні, у зв’язку з чим розгляд кримінального провадження неодноразово відкладався.

Крім того, у суді було повідомлено, що минулого місяця планувалася чергова госпіталізація Нелі Штепи у краматорській лікарні. Також препарати, які вживає обвинувачена, можуть впливати на стан її свідомості.

Наступне засідання у справі Штепи призначено на 19 серпня.

Як відомо, з лютого 2023 року Київський районний суд Полтави не може завершити підготовче засідання і перейти до розгляд справи по суті.

Нагадаємо, що Нелю Штепу судять з 2014 року. До повномасштабної війни її справу розглядав Орджонікідзевський районний суд Харкова. Головуюча суддя Олена Глібко встигла провести допит Штепи та заслухати свідків.

У березні 2022 року Голова Верховного суду ухвалив розпорядження про зміну територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану. Після чого справу Штепи забрали у судді Глібко і передали на розгляд до Київського районного суду Полтави.

У квітні 2023 року суддя Олена Глібко пішла у відставку за власним бажанням.

Як повідомляв «Главком», на засіданні 9 лютого 2021 року Штепа заявила клопотання про виклик до суду 50 свідків захисту, в тому числі ексглаву Донецької облдержадміністраціі Сергія Таруту, колишнього в.о. глави Адміністрації президента Сергія Пашинського, ексглаву Служби безпеки України Валентина Наливайченка, експрем'єр-міністра Арсенія Яценюка і п'ятого президента України (2014-2019) Петра Порошенка. Суд вирішив допустити до допиту в судовому засіданні всіх свідків, заявлених як звинуваченням, так і захистом, нагадавши при цьому сторонам про право відмовитися від допиту того чи іншого свідка.

Довідково. Нелю Штепу затримали у липні 2014 року. 8 жовтня 2014 року їй оголосили остаточну підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, які спричинили загибель людей) і частиною 1 статті 258-3 (створення терористичної групи чи організації) Кримінального кодексу України.

У прокуратурі зазначають, що ексмерові Слов’янська Штепі загрожує довічне ув’язнення.

У свою чергу Штепа заявила, що не вважає себе винною. Стверджувала, що не організовувала жодних сепаратистських заходів на підтримку «ДНР» (за словами Штепи, їх проводили місцеві соціалісти і комуністи). Натомість 5 березня 2014 року організувала мітинг «Слов’янськ – за Україну», який її попросив провести тодішній голова Донецької ОДА Сергій Тарута. Більше того за 12 днів до захоплення Слов’янську Штепа надіслала 72 телеграми на адреси центральної влади щодо реагування на ситуацію, що склалася.

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Теги: Слов’янськ суд лікар сепаратизм війна Неля Штепа

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