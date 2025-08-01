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Тернопільщина: посадовець служби у справах дітей постав перед судом за зберігання дитячого порно

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Тернопільщина: посадовець служби у справах дітей постав перед судом за зберігання дитячого порно
Суд призначив чоловіку два роки пробаційного нагляду з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади
фото з відкритих джерел

Обвинувачений визнав свою вину повністю, через що отримав м'якше покарання

Головного спеціаліста служби у справах дітей Кременецької районної державної адміністрації Сергія Барная судили за зберігання дитячого порно. Він отримав два роки пробаційного нагляду. Про це повідомив голова Кременецької РДА Віталій Кудлак у коментарі Zaxid.net, передає «Главком».

Правоохоронці встановили, що обвинувачений, починаючи з 2021 року кілька разів завантажував з інтернету відеофайли з порно з неповнолітніми дівчатами. Обвинувачений зберігав їх до моменту виявлення і вилучення під час обшуку 13 лютого 2025 року. Загалом на двох накопичувачах судові експерти виявили кілька сотень відеофайлів з дитячим порно. Згідно з їх переліком, зазначеному в судовому реєстрі, файли стосуються дівчат віком від 6 до 15 років.

У суді обвинувачений визнав свою вину повністю та пояснив, що дійсно вчинив кримінальне правопорушення. Він додав, що розкаявся у вчиненому і просить суд суворо його не карати.

Суд призначив чоловіку два роки пробаційного нагляду з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та в органах місцевого самоврядування, пов’язаних з діяльністю неповнолітніх на термін два роки. Барнай в цей період повинен періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації. Окрім того, повідомляти про зміну свого місця проживання, роботи або навчання та не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу.

Зазначається, що таке покарання суддя призначила через те, що чоловік щиро розкаявся і активно сприяв розкриттю злочину. Також не було обставин, які б обтяжували злочин.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у місті Буча під Києвом викрили та затримали 52-річного збоченця, який зберігав дитяче порно. Також у Харкові патрульні затримали у метро 30-річного чоловіка, який ґвалтував свою неповнолітню зведену сестру. Крім того, він робив порнографічні фото й відео з нею.

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Теги: суддя чоловік злочин вирок діти

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