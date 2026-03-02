Головна Світ Політика
Bloomberg: Удар Трампа по Ірану сповістив світ про початок ери нестримності США

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Bloomberg: Удар Трампа по Ірану сповістив світ про початок ери нестримності США
фото: The White house/Facebook

Адміністрація Трампа послала сигнал: жоден іноземний опонент, який не володіє ядерною зброєю, більше не може почуватися в безпеці

Президент Дональд Трамп радикально змінив зовнішню політику США, перейшовши від стратегії стримування до відкритого знищення лідерів країн-супротивників. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Після нещодавнього захоплення президента Венесуели, Трамп наказав завдати ударів по Ірану, що призвело до загибелі аятоли Алі Хаменеї. Такий підхід демонструє готовність Вашингтона використовувати військову міць без огляду на міжнародне право чи Статут ООН, фактично ігноруючи встановлені десятиліттями дипломатичні обмеження. Посил адміністрації Трампа однозначний: жоден іноземний опонент, який не володіє ядерною зброєю, більше не може почуватися в безпеці.

Вбивство Хаменеї та високопосадовців Корпусу вартових ісламської революції спровокувало масштабну ескалацію в регіоні. Іранські ракетні атаки у відповідь охопили кілька країн Перської затоки, що паралізувало судноплавство через Ормузьку протоку та призвело до зупинки авіасполучення у великих хабах, таких як Дубай. Світові енергетичні ринки миттєво відреагували на геополітичні ризики: ціна на нафту марки Brent продемонструвала різке зростання, а інвестори почали масово переводити активи в золото та швейцарські франки. Експерти попереджають, що повне блокування нафтових шляхів може підняти вартість бареля понад $100.

Попри заклики Трампа до повстання всередині Ірану, ситуація в країні залишається неоднозначною. Поки одні іранці святкують смерть лідера, прихильники режиму виходять на акції жалоби. Ознак швидкого краху державної системи наразі немає, а американські посадовці припускають, що авіаудари для знищення військового та ядерного потенціалу Тегерана триватимуть тижнями. Критики такої політики зазначають, що «обезголовлення» режиму не гарантує його реальної зміни, а лише створює вакуум влади, який може заповнити ще більш радикальна фракція.

Для самого Трампа така агресивна лінія є значним політичним ризиком на тлі наближення виборів та низької підтримки воєнних операцій серед американців. Хоча союзники президента називають ліквідацію Хаменеї історичним успіхом, європейські лідери висловлюють глибоке занепокоєння через ігнорування Вашингтоном інтересів партнерів. Крах центральної влади в Ірані загрожує хвилею біженців та дестабілізацією всього Близького Сходу, що ставить під сумнів довгострокову ефективність «швидких рішень» Білого дому.

Раніше президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, назвавши його одним із найжорстокіших діячів в історії.

За словами американського лідера, смерть Хаменеї стала результатом спільної високотехнологічної операції США та Ізраїлю, від якої іранське керівництво не змогло захиститися. Трамп наголосив, що це не лише акт правосуддя для іранського народу, але й відплата за численні жертви серед американців та громадян інших країн, постраждалих від дій тегеранського режиму та його силових структур.

Повідомлялося, що по комплексу, де перебував верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, було скинуто 30 бомб. Ізраїльські медіа повідомляють, що аятола «майже напевно» загинув унаслідок авіаудару. 

За інформацією журналіста «12-го каналу» Аміта Сегала, саме ВПС Ізраїлю завдали удару по об’єкту, де перебував лідер Ірану.

Як відомо, уранці 28 лютого міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив про початок «превентивного удару» проти Ірану. Після його заяви в Тегерані пролунала серія вибухів.

Атака сталася після неодноразових попереджень США та Ізраїлю про те, що вони завдадуть нового удару, якщо Іран продовжить свої ядерні та ракетні програми.

