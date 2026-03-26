У США з’явився новий союзник? Африканська країна зробила заяву про війну в Ірані

Єгор Голівець
Єгор Голівець
У США з’явився новий союзник? Африканська країна зробила заяву про війну в Ірані
Головнокомандувач Народних сил оборони Уганди Мухузі Кайнеругаба запропонував «однією бригадою» захопити Тегеран
Головком армії запропонував відправити бригаду для захоплення Тегерана і пояснив мотивацію

Уганда заявила про готовність вступити у війну на боці Ізраїлю та виступити проти Ірану, запропонувавши направити військову бригаду для захоплення Тегерана. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву головнокомандувача Народних сил оборони Уганди Мухузі Кайнеругаба.

«Я чув, що наші друзі в Ізраїлі шукають дивізію для захоплення Тегерана. Особисто я вважаю, що дивізія - це забагато. Бригада UPDF швидко впорається з цим завданням», – написав він.

Кайнеругаба пояснив свою позицію історичною підтримкою Ізраїлю, яку той надавав Уганді у попередні десятиліття. «Ізраїль був з нами, коли ми були ніким у 1980-х і 1990-х роках. Чому б нам не захистити його зараз, коли наш ВВП становить $100 мільярдів? Один з найбільших в Африці», – додав він.

Головком також заявив, що його країна виступає за завершення війни на Близькому Сході, однак не допускає перемоги Ірану. «Ми хочемо, щоб війна на Близькому Сході закінчилася зараз. Світ від цього втомився. Але будь-які розмови про знищення чи перемогу над Ізраїлем втягнуть нас у війну. На боці Ізраїлю!», – зазначив Кайнеругаба.

Мухузі Кайнеругаба є одним із найвпливовіших військових діячів Уганди та сином президента Йовері Мусевені. Він має досвід служби на різних командних посадах, а також брав участь у бойових діях у Південному Судані.

Водночас він відомий своїми резонансними заявами у соціальних мережах. Зокрема, у 2022 році Кайнеругаба публічно погрожував вторгненням у Кенію, що спричинило міжнародний скандал і призвело до його тимчасового відсторонення від командної посади.

Попри це, у 2024 році його призначили головнокомандувачем армії Уганди. У наступні роки він також фігурував у публічних конфліктах із представниками опозиції.

Нагадаємо, що у Зімбабве заявили про загибель 15 громадян, яких Росія завербувала для участі у війні проти України, а також повідомили про спроби повернути десятки своїх громадян. 

