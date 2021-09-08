Гройсман обурений тим, як його зустріли в Польщі

Експрем’єрміністр України звернув увагу на дискримінацію людей під час проходження паспортного контролю

Під час проходження паспортного контролю у Вроцлаві (Польща) пасажирів з паспортами ЄС направляють до однієї черги, а громадян України – до іншої. Про це на своїй сторінці у Facebook написав колишній український прем’єр, політик Володимир Гройсман.

Він додав, що паспортний контроль по прибутті зайняв більше часу, ніж тривав сам авіапереліт з Києва до Вроцлава.

«Сьогоднішня історія. Прилетіли з Києва у Вроцлав рейсовим літаком. Летіли півтори години, а паспортний контроль проходили 2 години. Пасажирів з паспортами ЄС направляють в одну чергу, українців в іншу. Як так? Що це за партнерство? Ми маємо безвіз, біометричні паспорти. Це все одно, що розділяти людей, наприклад, за кольором волосся. Вважаю, українські дипломати мають негайно звернути увагу на цю несправедливість і зробити все, щоб виправити ситуацію, – обурився політик, – Україна - частина великої демократичної Європи. І це має відчувати кожен українець».

Слід зазначити, що цими днями у Карпачі (Польща) відбувається 30-й міжнародний економічний форум. Україну на ньому представляють, зокрема, Міністр соціальної політики Марина Лазебна та експрем’єр Володимир Гройсман, а також міський голова Львова Андрій Садовий. Однією з тематичних частин події буде «Український форум».

Нагадаємо, раніше Володимир Гройсман заявив, що закон про статус олігарха в Україні просувають ті, хто хочуть ними стати.

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