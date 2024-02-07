Екссоратник Януковича показав, яким був у молодості

Колесніков у 2006 та 2007 роках був нардепом від «Партії регіонів»

Екснардеп поділився світлиною, зробленою у 1983 році

Колишній народний депутат від політичної сили президента-втікача Віктора Януковича «Партія регіонів» Борис Колесніков показав, який вигляд мав у 1983 році, коли йому був лише 21 рік.

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«1983 рік. Шахтар виграв Кубок вчетверте, а також вперше у своїй історії залишився «до весни» у єврокубках. Pink Floyd випустив «Final Cut». І багато інших подій. А також 21», – йдеться у його повідомленні в Facebook.

фото: Борис Колесніков/Facebook

Борис Колесніков у 2006 та 2007 роках був народним депутатом України від «Партії регіонів». З березня 2010 року – віце-прем'єр-міністром в уряді одіозного Миколи Азарова, який також втік з України. 9 грудня 2010 року став Колесніков віце-прем'єр-міністром – міністром інфраструктури України. З грудня 2012 року по листопад 2014 – народний депутат України VII скликання від «Партії регіонів» (№8 у списку). Голова комітету Ради з питань транспорту та зв'язку. 16 січня 2014 року голосував за «диктаторські закони» – пакет антидемократичних законів, які суттєво обмежували права громадян та свободу слова.

Як повідомлялося раніше, колишній народний депутат від «Партії регіонів» Борис Колесніков вкрай емоційно відреагував на те, що журналісти назвали його «проросійським політиком». Своє обурення екссоратник Януковича вилив на своїй сторінці у Facebook, де дозволяє робити коментарі лише своїм друзям.