Колишній соратник Януковича облаяв журналістів за слово «проросійський»

Борис Колесніков вдався до образливих слів, коли йому всього лиш нагадали його політичну біографію

Колишній народний депутат від «Партії регіонів» Борис Колесніков вкрай емоційно відреагував на те, що журналісти назвали його «проросійським політиком». Своє обурення екссоратник Януковича вилив на своїй сторінці у Facebook, де дозволяє робити коментарі лише своїм друзям. Приводом для грубих висловлювань політика стала інформація на сайті «Главком», де читачам всього лише нагадали, хто такий Колесніков і чим він відомий.

Політик у своєму емоційному дописі вдався до грубих висловлювань та похвалився, що тепер він перебуває у санкційному списку Росії, саме тому не варто вживати стосовно нього визначення «проросійський політик». Також Колесніков наголосив, що з 2016 року йому заборонений в’їзд до цієї країни-агресорки. Водночас Колесніков не нагадує своїм прихильникам, що у його політичній біографії є й інші віхи: він був у керівництві партій, які на сьогодні визнані проросійськими та заборонені на території України. Йдеться і про Партію регіонів, політичну силу Януковича та його команди, і про Опозиційний блок, який зібрав колишніх соратників диктатора після його втечі до Росії.

Як відомо, у 2006 та 2007 роках Борис Колесніков був народним депутатом України від «Партії регіонів». З березня 2010 року – віце-прем'єр-міністром в уряді одіозного Миколи Азарова, який також втік з України. 9 грудня 2010 року став Колесніков віце-прем'єр-міністром – міністром інфраструктури України.

З грудня 2012 року по листопад 2014 – народний депутат України VII скликання від «Партії регіонів» (№8 у списку). Голова комітету Ради з питань транспорту та зв'язку. 16 січня 2014 року голосував за «диктаторські закони» – пакет антидемократичних законів, які суттєво обмежували права громадян та свободу слова.

27 травня 2016 року на з'їзді «Опозиційного блоку» (була утворена у 2014 році) Бориса Колеснікова та Юрія Бойка було обрано співголовами партії.

Нагадаємо, 8 червня Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність політичної партії «Опозиційний блок» за позовом Міністерства юстиції. Відповідно до рішення суду, майно партії та всіх її осередків передається державі.

Як зазначається у рішенні суду щодо заборони діяльності партії «Опозиційний блок», у своїх позовних вимогах Міністерство юстиції вказало, що «Опозиційний блок» є однією з партій, щодо яких введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18.03.2022 «Щодо призупинення діяльності окремих політичних партій».

«Вказане рішення прийняте в умовах прямої військової агресії з боку Російської Федерації, з урахуванням антиукраїнської політичної та організаційної діяльності, пропаганду війни, публічні заяви та заклики до зміни конституційного ладу насильницьким шляхом, реальні загрози порушення суверенітету територіальної цілісності держави, підриву її безпеки, а також дії, спрямовані на незаконне захоплення державної влади, демонстрацію проявів колабораціонізму, насильства, зважаючи на програмні та статутні цілі, що містять антиукраїнську позицію, поширення відомостей про виправдування, визнанні правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України окремими політичними партіями.

Також вказаним рішенням доручено Міністерству юстиції України вжити в установленому порядку вичерпних заходів щодо заборони діяльності політичних партій, зокрема, політичної партії «Опозиційний блок», а відповідно до статті 289-3 Кодексу адміністративного судочинства України

означене міністерство є належним позивачем про заборону політичної партії», – зазначається у документі.

Як зазначається у рішенні суду, підставою «для застосування до політичних партій заходів адміністративного впливу є в установленому порядку задокументовані факти її (партії) діяльності, що направлені на зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, на розпалювання міжетнічної расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров’я населення, пропаганду комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та їх символіки».

«Із наявних відомостей, на думку позивача, вбачається, що діяльність вказаної політичної партії спрямована, зокрема, на порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки пропаганду війни, насильства, на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення з одночасним поширенням відомостей, що містять виправдування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України», – йдеться у рішенні суду.