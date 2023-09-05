Як «слуги» проводжали Резнікова з посади міністра оборони (відео)

Міністра проводжали гучними аплодисментами

Народні депутат від «Слуг народу» стоячи проводжали Олексія Резнікова з посади міністра оборони України. Відповідне відео опублікувала народний депутат Ірина Геращенко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Слуги проводжають Резнікова гучними аплодисментами. Навіть не зрозуміло, навіщо тоді голосували за його відставку», – здивувалася нардепка.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, сьогодні, 5 вересня, Верховна Рада звільнила Олексія Резінкова з посади міністра оборони України. Відповідне рішення підтримали 327 народних обранці.

Як повідомлялося, 4 вересня, міністр оборони Олексій Резніков подав заяву про відставку. Також він опублікував фото свого звернення, де він перерахував здобутки під час обіймання посади міністра оборони.

Раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони України.