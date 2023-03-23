Фальсифікат масла заполонив ринок: як не купити підробку

Низькоякісне масло регулярно потрапляє навіть у шкільні їдальні

В Україні у різних сегментах ринку кількість фальсифікату олії становить від 20 до 80%. І йдеться не лише про те, яке продають на вагу на ринках, а й навіть про продукцію з полиць супермаркетів. Щоб не купити підробку, потрібно звертати увагу на певні нюанси. Про це пише Obozrevatel.

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Низькоякісне масло регулярно потрапляє навіть у шкільні їдальні, на що вказують результати перевірок Держпродспоживслужби. Зокрема, проблемою є брак контролю з боку держави та регуляторів. Лабораторні дослідження коштують дорого, тому перевірки проводяться не так часто, як це потрібно. У результаті виробникам вигідніше отримати надприбутки на фальсифікаті й потім, можливо, заплатити штраф, аніж виготовляти справжнє якісне масло, продавати його за високими цінами та втратити частину клієнтів і, відповідно, прибутку.

Як вибрати якісне масло?

Фахівці запевняють, що в домашніх умовах перевірити якість масла практично неможливо. Ба більше, за невеликої кількості рослинних жирів це складно зробити навіть у лабораторії. Однак кілька правил допоможуть вберегтися від покупки фальсифікату.

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Якісне масло не може бути дешевим

Якщо продукт коштує менше ніж 50 грн за 200 грамів, то з упевненістю можна сказати, що це підробка. Або ж виробник працює у збиток, що практично неможливо. Якщо ви вирішили купити дешеве «масло», найкращий варіант – знайти маленькі упаковки.

Фальсифікат можна визначити за консистенцією

Молочний жир швидко твердне. Якщо масло м’яке, його не виходить розрізати ножем або продукт неправильної форми, то однозначно можна засвідчити – це або фальсифікат, або продукт не правильно зберігається. В обох випадках купувати таку продукцію не варто.

Не варто купувати масло в інтернеті або на вагу в малознайомих місцях

Найчастіше натрапити на підробне масло можна на стихійних ринках або в інтернеті, зазвичай воно продається під маловідомою торговою маркою. Слід пам’ятати, що масло, як і всі молочні продукти, не можна надсилати поштою. Якщо продавець пропонує такий спосіб доставки, ви можете отримати вже зіпсований товар.