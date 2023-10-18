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Одна з країн Європи хоче прийняти біженців з Сектору Гази

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Одна з країн Європи хоче прийняти біженців з Сектору Гази
Шотландія висловила підтримку людям у секторі Гази
фото: Fotodom

Шотландія заявила про готовність допомогти біженцям із сектору Гази

Шотландія готова надати притулок біженцям із сектору Гази, заявив перший міністр країни Хамза Юсуф. У своєму виступі, трансляцію якого вів телеканал Sky News, він також закликав владу Великої Британії евакуювати з Гази поранених мирних жителів.

За його словами, шотландці готові стати першою нацією у Великій Британії, яка надає притулок тим, «хто потрапив під ці жахливі атаки», а також надати їм медичну допомогу. Крім того, перший міністр Шотландії зазначив, що в секторі Гази працює лікарем його швагер і скаржиться на медикаменти, що закінчуються. Ця ситуація змушує лікарів приймати складні рішення щодо того, кому надавати допомогу, а кому дозволити померти, зазначив він.

«Нам абсолютно ясно, що життя палестинця дорівнює життю ізраїльтянина», – наголосив Юсуф.

Раніше стало відомо, що тесть і теща Юсуфа не можуть вибратися із сектора Гази, куди вони попрямували відвідати родичів. Сам перший міністр Шотландії наголошував, що у мирних жителів, що застрягли в Газі, швидко закінчуються вода і їжа і що він навряд чи зможе знову побачити своїх родичів.

14 жовтня у Лондоні пройшов багатотисячний марш на підтримку Палестини. Протестувальники пройшли по всьому центру столиці Великої Британії, люди розмахували палестинськими прапорами та скандували гасла на підтримку незалежності країни.

Також маршрут учасників маршу проходив через Даунінг-стріт, де розташована канцелярія прем'єр-міністра Ріші Сунака. Ситуацію контролювали понад тисячу поліцейських. Правоохоронці попередили демонстрантів, що будь-яка підтримка руху ХАМАСу чи відхилення від маршруту стане приводом для арешту. Мітинги також проходили у Манчестері, Единбурзі та інших частинах Великої Британії.

До слова, на Близькому Сході тисячі людей вийшли на протести через атаку на лікарню Аль-Ахлі в Секторі Гази. Про це повідомляє Al Jazeera.  Протести спалахнули в Йорданії, Туреччині, Лівані, Ірані та Іраку, Сирії. Ці демонстрації стали відповіддю на удар по лікарні, який став найсмертоноснішим з початку війни. Міністерство охорони здоров'я в Секторі Гази заявило, що принаймні 500 людей було вбито під час обстрілу центральної лікарні, де палестинці шукали притулок. Всесвітня організація охорони здоров'я засудила напад на та вимагала негайного захисту цивільного населення та медичних працівників.

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Теги: Сектор Гази Палестина біженці Шотландія Ріші Сунак населення притулок міністр

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