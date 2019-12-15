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    У світі

    «Ось воно, щастя». Ротару прокоментувала своє повернення до Росії

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    Співачка Софія Ротару&nbsp; - «Ось воно, щастя». Ротару прокоментувала своє повернення до Росії
    Співачка Софія Ротару 

    Після концерту Ротару не вийшла до журналістів

    Співачка Софія Ротару прокоментувала свій виступ на концерті «Легенди РЕТРО FM» в Москві після повернення. Її слова наводить П’ятий канал.

    Відзначається, що після концерту Ротару не вийшла до журналістів, як це робили інші артисти. Однак представники ЗМІ зустріли співачку на виході з будівлі «Мегаспорту», і вона сказала: «Ось воно щастя з моїми глядачами! Незрівнянний концерт! Я щаслива, як ніколи!».

    Раніше, став відомий розмір гонорару Софії Ротару. Так, за один концерт артистка отримує €50 тисяч. З них оплачується робота колективу, запис нових пісень і костюми.

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    Як повідомлялося, директор Софії Ротару прокоментував цькування співачки у Росії.

    Росія ЗМІ Софія співачка концерт
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