Голова Донецької ОДА божиться, що розірвав зв'язок з братом, який воюєте по той бік фронту



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Павло Кириленко розповів, що зі своїми батьками також з Горлівки, він спілкується

Павло Кириченко, якому Зеленський доручив керувати Донеччиною, має також батьків, що живуть в окупованій Горлівці

Голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириченко в інтерв’ю «Главкому» заявив, що не підтримує зв’язків зі своїм братом Євгеном через «політичні розбіжності».

«Не підтримую жодних зв’язків. З травня або квітня 2014 року. Через політичні розходження в тому числі», - зазначив голова Донецької ОДА. Нагадаємо, брат нового очільни регіону Євген є прихильником так званої, «ДНР» і нібито проживає на окупованій частині України. Під час представлення Павла Кириленка на посаді керівника області президент Володимир Зеленський повідомив, що Павло Кириленко з братом не розмовляє через «політичні розбіжності»)

Водночас, Кириленко розповів, що зі своїми батьками, які також живуть у Горлівці, він спілкується.

«Вони приїздять до Києва час від часу, до онуків. А переїжджати не хочуть. Вже не молоді і їм краще там, де вони є», - зазначив голова Донецької держадміністрації.

Як повідомлялося, 5 липня президент Зеленський призначив головою Донецької ОДА близького родича бойовика «ДНР». У базі даних «Миротворець» зазначається, що бойовик з бандформування «Оплот» Євген Кириленко станом на серпень 2016 року був рядовим «5-ї окремої мотострілкової бригади «ДНР».

Обидва брати до війни з Росією на Донбасі працювали в українських силових органах, однак Євген перейшов на бік росіян.

Іншим указом Зеленський звільнив Олександра Куця з посади голови Донецької обласної державної адміністрації та призначив на цю посаду Павла Кириленка.

Кандидатуру Павла Кириленка Кабміну подала команда Зеленського. Відбору на відкритій конкурсній основі та громадських обговорень кандидатів президент не проводив.

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