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    Суспільство

    Google присвятив дудл до Дня матері

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    Google присвятив дудл до Дня матері

    В Україні святкують День матері з 10 травня 1999 року

    Компанія Google випустила новий дудл на честь Дня матері, який відзначається у другу неділю травня в 85 країнах світу.

    Офіційно в Україні святкують День матері з 10 травня 1999 року.

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    Його історія бере початок з 1908 року. Тоді молода американка Анна Джервіс, яка була родом з Філадельфії виступила з ініціативою вшанування матерів на честь своєї матері, яка передчасно померла.

    Вона довго писала листи в різні державні установи, зверталася до відомих осіб.

    У 1910 році у штаті Вірджинія вперше визнали День матері офіційним святом.

    А вже в 1914 році, президент США Вудро Вільсон оголосив другу неділю травня національним святом на честь усіх матерів.

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