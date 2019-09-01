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    У світі

    YouTube почав округляти кількість підписників

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    YouTube почав округляти кількість підписників

    Округлення лічильників запровадять поступово

    Відеохостинг YouTube почав округляти лічильник підписників. Команда сайту вважає, що це допоможе вирішити проблему користувачів «зі стресом та благополуччям».

    Про це повідомляє Громадське.

    Після впровадження цих змін власники каналів зможуть побачити точну кількість підписників у «Творчій студії» або в розділі «Аналітика», але публічні цифри будуть скорочені. Округлення лічильників запровадять поступово.

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    «Крім більшої узгодженості, це дозволяє вирішити проблеми зі стресом та благополуччям, особливо щодо відстеження публічних цифр у реальному часі. Ми сподіваємося, що це дозволить авторам сфокусуватися на розповіді їхньої історії і відчувати менше тиску від цифр», – йдеться у повідомленні.

    Наприклад, якщо у каналу 13 431 320 підписників, буде відображатися число 13,4 мільйона.

    Як повідомлялося, компанія Google погодилася виплатити штраф у розмірі близько 200 мільйонів доларів владі США через розслідування ймовірних порушень конфіденційності дітей на YouTube.

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