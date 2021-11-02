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    На курорті в Єгипті отруїлося 11 українців – МЗС

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    Стан постраждалих українців задовільний і госпіталізації вони не потребують - На курорті в Єгипті отруїлося 11 українців – МЗС
    Стан постраждалих українців задовільний і госпіталізації вони не потребують
    Фото: Тетяна Копач / Facebook

    Після спалаху отруєння українські туристи були переселені до іншого готелю

    В одному з єгипетських готелів зафіксовано отруєння 11 громадян України. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

    «За уточненою інформацією, 11 українських туристів отримали харчове отруєння в одному з готелів Єгипту. Консул підтримує з громадянами зв’язок. Медична допомога надавалася силами готельного лікаря», – сказав він.

    За даними дипломата, стан постраждалих українців задовільний і госпіталізації вони не потребують.

    «Після спалаху отруєння українські туристи були переселені до іншого готелю», – пояснив Ніколенко.

    Агентство зазначає, що йдеться про розташований у Хургаді готель AMC Royal.

    Також киянка Тетяна Копач написала у Facebook, що перебуває в Єгипті в тому самому готелі і з нього вивозять «13 українців, багатьом зле й досі». За її словами, вона із чоловіком також отруїлася.

    «AMC Royal – хто не чув, це саме той готель, у якому за вчора й позавчора отруїлося понад 100 людей, у ЗМІ заявляють про 49, але вони не рахують тих, кого до лікарні не доправили... Готелю не закрито. Учора нас оглянув місцевий лікар і навіть «швидкої» не викликав, виписав ліки та відправив розбиратися з проблемою самостійно за свої гроші», – розповіла туристка.

    Нагадаємо, у Калуші Івано-Франківської області після відвідин фастфуду восьмеро осіб потрапили до лікарні з отруєнням.

    До слова, у вересні у садочку Запорізької області масово отруїлися діти: четверо в лікарні.

    Нагадаємо, на Житомирщині три жінки померли від отруйних грибів.

    Як раніше повідомлялося, у Миколаївській області на святкуванні Дня здоров'я отруїлися 13 дітей.

    До слова, нещодавно у школі на Сумщині масово отруїлися діти та вчителі.

    Також на Одещині в дитсадку отруїлися діти.

    Як відомо, через масове отруєння дітей у Хмельницькому МОЗ проводитиме раптові перевірки.

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    Теги: МЗС Єгипет лікар отруєння готель
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    На курорті в Єгипті отруїлося 11 українців – МЗС