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Західні вчені стали на захист історикині зі Львова, яка підспівує Путіну. Українці обурені

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Західні вчені стали на захист історикині зі Львова, яка підспівує Путіну. Українці обурені
Марта Гавришко поглузувала з того, що в Україні зносять пам’ятники російським діячам
фото: Громадське радіо

Заяви Гавришко стали справжнім подарунком для російських пропагандистів

Низка західних вчених стала на захист української історикині Марти Гавришко, яка давно виїхала з України й транслює наративи Кремля про ЗСУ та російську мову. Так, відповідний лист було оприлюднено у New Global Politics. Також лист було ілюстровано світлиною Марти Гавришко на фоні зруйнованих багатоповерхівок. Звернення іноземних вчених викликав бурхливу реакцію українських соцмереж, пише «Главком».

Зокрема, молодший лейтенант «Хартії» Вахтанга Кіпіані зазначив, що Гавришко прикидається жертвою війни.  «Картинка до листа демонструє трагедію – знищений російською ракетою багатокварний дім і портрет. Перша думка, якщо не знати цю жінку – це жертва війни. Бо обидва фото реальні. Але насправді разом – це мегабрехня. Бо Гавришко давно виїхала з України і вона не є жертвою війни, не чує тривог, це не її будинок, вона не знає як бігти з дитиною в укриття, її життю ніщо не загрожує», – йдеться в повідомленні.

Західні вчені стали на захист історикині зі Львова, яка підспівує Путіну. Українці обурені фото 1

«Можна все вибачити, але цей колаж – це просто дно дна», – зазначив Кіпіані.

Західні вчені стали на захист історикині зі Львова, яка підспівує Путіну. Українці обурені фото 2

Коментатори зазначають, що найбільше вражає не сама Гавришко, а підписанти листа.

«Так, тут вражає не сама пані – одвічна «професійна жертва» всіх і вся (й за сумісництвом вочевидь – авторка цього листа), але деякі підписанти, які так легко й охоче купилися на цю дешеву маніпуляцію... дехто вже, мабуть, настільки вірить, що Україна поганна (націоналістична, несвободна), що радий підписати й поширити все, що на їхню думку, підтверджує ці тези, не даючи собі труду замислитися», – йдеться в коментарі.

Західні вчені стали на захист історикині зі Львова, яка підспівує Путіну. Українці обурені фото 3

«Хто б сумнівався – серед підписантів Іщенко, який транслює під широмою захисту прав людини московські наративи. Його стаття Ukrainian voices ще з 2022 року кружляє світом і замилює очі, і «західні вчені» нам розповідають як в Україні, відмовляючись від всього російського, не захищають права людей. Я недавно була шокована, що деякі науковці навіть в Польщі сприймають цього Іщенка серйозно», – пише Ольга Ткаченко.

Західні вчені стали на захист історикині зі Львова, яка підспівує Путіну. Українці обурені фото 4

Користувач Євген Кропивін наголосив, що часом навіть дуже розумні і авторитетні люди підписують подібні відкриті листи/заяви.

Західні вчені стали на захист історикині зі Львова, яка підспівує Путіну. Українці обурені фото 5

Чим прославилася Гавришко

Українська історикиня Марта Гавришко прославилась своїми заявами про «неонацизм у ЗСУ» та критику ОУН-УПА. Нещодавно вона стала на захист російської мови та Пушкіна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Гавришко у соцмережі X.

Зокрема, в одному із дописів Гавришко зазначила, що багатьом вже набридло обмеження російської мови в Україні.

Західні вчені стали на захист історикині зі Львова, яка підспівує Путіну. Українці обурені фото 6

«Мовна омбудсменка Олена Івановська закликала заборонити виконання російськомовних пісень у громадських місцях. А як щодо ст. 10 Конституції України? А як щодо відкриття кордонів для російськомовних чоловіків віком від 18 до 60 років? Багатьом із них це набридло», – написала вона.

Cт. 10 Конституції – передбачає, що державною мовою в Україні є українська мова. Проте в Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України.

Також вона поглузувала з того, що в Україні зносять пам’ятники російським діячам. «В Україні зносять ще один пам'ятник Пушкіну. Бо ніщо так не зміцнює Україну у війні – і не посилює підтримку Заходу, як боротьба з пам'ятниками всесвітньо відомим письменникам», – йдеться у дописі.

Західні вчені стали на захист історикині зі Львова, яка підспівує Путіну. Українці обурені фото 7
Марта Гавришко – кандидатка історичних наук Львівського національного  університету ім. І. Франка, родом із Миколаєва, що на Львівщині. Продовжила наукову діяльність в європейських та американських установах. 

Раніше Гавришко стверджувала, що українці ідеалізують ОУН-УПА і замовчують їхні злочини. За її словами, нібито держава та суспільство надто героїзують діячів ОУН-УПА, «обілюючи» їх образ і не говорячи про «темні сторінки». На думку Гавришко, Україна фактично ігнорує злочини, скоєні українськими націоналістами під час Другої світової, і виправдовує радикальних історичних постатей. Вона наголошує, що багато з тих, кого сьогодні шанують як борців за свободу, були причетні до нацистського терору, а «культ ОУН-УПА» із локального явища перетворився на загальноукраїнський.

Також вона заявляла, що українське військо використовує нацистську символіку. Вона сказала, що нібито у сучасних Збройних силах закривають очі на використання символів, пов’язаних з нацизмом. Також вона нарікала, що в Україні називають вулиці на честь історичних діячів, яких дослідниця вважає пов’язаними з нацистськими злочинами. Гавришко говорить про «есесівські символи» в українській військовій традиції та робить із цього висновок про неонацизм у війську.

Гавришко – улюблениця російських пропагандистів

Заяви Гавришко стали справжнім подарунком для російських пропагандистів. Вони цитують її слова, як «доказ» своїх тез. Наприклад, російська газета «Аргументы и факты» вийшла з гучним заголовком: «Историк призвала ЕС спросить у Киева, почему ВСУ восхваляют нацизм». У статті наведено слова Гавришко, де вона питала у Зеленського, чому деякі українські солдати прославляють дивізію СС «Галичина» та батальйон «Нахтігаль».

Західні вчені стали на захист історикині зі Львова, яка підспівує Путіну. Українці обурені фото 8

Крім того, свої найбільш скандальні матеріали вона публікує на платформах, відомих критичним до України поглядам. Наприклад, об’ємне інтерв’ю з нею з’явилося у американському виданні Consortium News, яке часто транслює прокремлівські наративи для західної аудиторії. Свої статті історикиня також розміщує на сайтах на кшталт німецького NachDenkSeiten – а ті матеріали потім із задоволенням цитують російські пропагандисти.

До слова, на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вона виїхала за кордон.

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Теги: пропаганда

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