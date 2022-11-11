Газове туристичне приладдя у побуті. ДСНС попередила про небезпеку

Від початку місяця у Києві сталося вже три вибухи туристичного газового приладдя

Рятувальники закликають обережно використовувати газове туристичне обладнання під час вимкнення електроенергії. Про це розповіла речниця головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Києві Світлана Водолага.

За її словами зараз більшість пожеж у домівках українців спричинена використанням альтернативних засобів обігріву та приготування їжі. З 1 листопада рятувальники виїжджали на гасіння пожеж вже 78 разів. Крім того, з початку місяця сталося вже три вибухи туристичного газового приладдя.

«Ці три випадки ідентичні: коли по графіку вимикають світло, люди, які користуються електроплитами, забувають їх вимкнути. При цьому ставлять на електроплиту туристичне газове приладдя (переносні газові конфорки), і коли світло вмикалося, а значить вмикалася і плита, ставався вибух. На щастя, ці випадки обійшлися без жертв, але такі інциденти можуть призвести до того, що станеться більший, серйозніший вибух, унаслідок якого загинуть люди», – наголошує Водолага.

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Нагадаємо, 11 листопада, по всій Україні діятимуть планові відключення. Найбільший обсяг обмежень буде введено у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях. Аварійні обмеження споживання поки що не передбачаються.

Додамо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) дозволила публікувати інформацію, де саме відбуваються аварійні відключення електроенергії. Цю інформацію перестали публікувати з початком війни.