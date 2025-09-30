Головна Країна Суспільство
Генерал Гаврилюк уточнив, скільки систем Patriot потрібно Україні для оборони від балістичних ракет

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Київ звернувся до своїх партнерів із проханням надати як мінімум 10 систем середньої дальності Patriot
фото: Міністерство оборони США

Перший заступник міністра оборони України, генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, у коментарі для BBC зазначив, що країна стикається з усе більшими труднощами у боротьбі з масованими ударами з боку Росії. Він вважає, що Росія буде збільшувати інтенсивність своїх авіаударів і збільшувати кількість використовуваних засобів ураження.

«Кремль збільшуватиме ставки, агресор підвищить інтенсивність повітряних атак і кількість засобів ураження. Це черговий виклик як для нас, так і для наших партнерів і союзників. Удари по енергетиці та житлових будинках – це величезний психологічний тиск не лише на українців», – заявив Гаврилюк.

Для ефективної захисту від російських ударів Україна потребує сучасних зенітно-ракетних комплексів. За словами Гаврилюка, Київ звернувся до своїх партнерів із проханням надати як мінімум 10 систем середньої дальності Patriot. Ці системи протиповітряної оборони здатні знищувати російські балістичні ракети, зокрема гіперзвукові «Кинжали».

На питання щодо дефіциту ракет і боєприпасів для захисту від російських атак Гаврилюк відповів, що ракети Patriot використовуються лише для збивання російських баллистичних ракет.

Раніше стало відомо, що Німеччина до кінця 2025 року передасть Україні дві системи протиповітряної оборони Patriot за підтримки норвезьких партнерів. 

Нагадаємо, Державний департамент США схвалив продаж Україні послуг та обладнання для супутникового зв'язку Starlink і систем протиповітряної оборони Patriot.

До слова, ракетний комплекс протиповітряної оборони Patriot з Ізраїлю вже місяць працює в Україні. Протягом осені союзники мають надати ще дві такі системи.

