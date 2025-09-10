Головна Світ Політика
Атака РФ на Польщу. Глава МЗС України розповів, які дії розв'яжуть руки Путіну

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Атака РФ на Польщу. Глава МЗС України розповів, які дії розв'яжуть руки Путіну
Російські безпілотники порушили повітряний простір Польщі
Санкції мають бути посилені без зволікань – Сибіга

Цієї ночі російські ударні дрони-камікадзе залетіли на територію Польщі, через що польським військам довелося їх збивати. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга також висловився щодо цього, передає «Главком».

«Російські дрони, що влетіли в Польщу під час масованої атаки на Україну, свідчать про те, що почуття безкарності Путіна продовжує зростати, оскільки він не був належним чином покараний за свої попередні злочини. Путін продовжує ескалацію, розширює війну і випробовує Захід на міцність. Чим довше він не отримує силу у відповідь, тим агресивнішим він стає. Слабка відповідь зараз спровокує Росію ще більше – і тоді російські ракети і дрони полетять ще далі в Європу», – пише Сибіга.

За словами українського міністра, ця ситуація свідчить про те, що нарешті потрібно ухвалити рішення, яке дозволить використовувати можливості протиповітряної оборони сусідніх країн для перехоплення безпілотників і ракет в українському повітряному просторі, в тому числі тих, що наближаються до кордонів НАТО.

«Україна вже давно пропонує такий крок. Його необхідно зробити заради колективної безпеки. Це також заклик до партнерів терміново посилити протиповітряну оборону України та краще захиститися від зростаючої кількості російських дронів і ракет, які регулярно атакують нас.

Крім того, санкції мають бути посилені без зволікань. Путін серйозно поставиться до мирних переговорів лише тоді, коли зіткнеться з серйозним трансатлантичним тиском. Російську військову машину необхідно зупинити – і зупинити її можна лише силою, а не слабкістю», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляли Повітряні сили ЗСУ, близько першої години ночі «шахеди» залишили повітряний простір України і попрямували в бік польського міста Замосць, яке розташоване приблизно за 60 км від кордону. Цей населений пункт має стратегічне значення як важливий транспортний і логістичний вузол.

Оперативне командування збройних сил Польщі згодом повідомило, що розпочалася військова операція, спрямована на виявлення та нейтралізацію ворожих БпЛА. Задля безпеки польського повітряного простору було залучено авіацію, наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання були переведені у стан найвищої готовності.

Країна також тимчасово закривала повітряний простір над декількома аеропортами. Мова про «Жешув», «Люблін», «Варшаву» та «Модлін».

Своєю чергою територіальна оборона Польщі оголосила про пришвидшений виклик резервістів через атаку російських БпЛА.

До слова, за даними моніторингових каналів, ворог цієї ночі масовано атакував територію України ударними безпілотниками та ракетами Х-101, Х-59, «Калібр». Зазначається, що основними цілями ракет стали Житомир, Вінниця, Калуш, Львів. Цілями ударних БпЛА – Луцьк, Львів, Вінниця, Донеччина, Одещина. Також під удар потрапила Польща.

Теги: Польща санкції путін перехоплення Андрій Сибіга системи ППО

