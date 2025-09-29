Німеччина повідомила, коли передасть Україні додаткові системи Patriot

Німеччина передасть нові системи протиповітряної оборони до кінця 2025 року

Німеччина до кінця 2025 року передасть Україні дві системи протиповітряної оборони Patriot за підтримки норвезьких партнерів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса, якого цитує «Укрінформ».

«Нещодавні атаки Росії – понад 580 дронів і більш як 40 ракет – знову підкреслили важливість зміцнення української протиповітряної оборони. І саме цим ми займаємося. Німеччина вже передала три системи Patriot. До кінця цього року ми надамо ще дві сучасні системи Patriot за підтримки наших норвезьких партнерів», – пояснив він.

Міністр зазначив, що Німеччина залишається непохитною у підтримці України, додавши, що країна щороку витрачає близько 9 млрд євро на допомогу. Пісторіус також вказав на важливість зміцнення оборонної промисловості України.

«Щоб краще протидіяти майбутнім викликам як для України, так і для всієї Європи, оборонна промисловість Європи та України має співпрацювати набагато тісніше й ефективніше. Ми всі повинні забезпечити стійку підтримку України – рішучіше і сильніше, ніж у попередні місяці. Європейський Союз має підкріпити це, забезпечивши значно гнучкішу регуляторну базу для оборонної промисловості в Європі. Це єдиний шлях швидко наростити виробничі потужності, а отже, і поставки Україні», – пояснив очільник німецького Міноборони.

Нагадаємо, Державний департамент США схвалив продаж Україні послуг та обладнання для супутникового зв'язку Starlink і систем протиповітряної оборони Patriot.

До слова, ракетний комплекс протиповітряної оборони Patriot з Ізраїлю вже місяць працює в Україні. Протягом осені союзники мають надати ще дві такі системи.