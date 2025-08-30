Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

США схвалили продаж Україні послуг для Starlink та обладнання для Patriot

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
США схвалили продаж Україні послуг для Starlink та обладнання для Patriot
Угоди підтримають зовнішню політику США та зміцнять національну безпеку, посиливши обороноздатність України
фото з відкритих джерел

За запитом українського Кабінету міністрів, США нададуть інженерні, технічні та логістичні послуги для терміналів Starlink

Державний департамент США схвалив продаж Україні послуг та обладнання для супутникового зв'язку Starlink і систем протиповітряної оборони Patriot. Про це повідомило Управління воєнного співробітництва Міністерства оборони США (DSCA), пише «Главком».

За запитом українського Кабінету міністрів, США нададуть інженерні, технічні та логістичні послуги для терміналів Starlink. Додатково до угоди включено програмне забезпечення та логістичну підтримку від уряду США і підрядника, компанії Starlink Services. Орієнтовна вартість цих послуг становить $150 млн.

Крім того, Держдепартамент ухвалив рішення про продаж послуг з обслуговування систем Patriot і пов'язаного обладнання на суму $179,1 млн. До пакету послуг увійдуть:

  • запчастини та програмне забезпечення;
  • комплекти для модифікацій;
  • випробувальне обладнання та засоби зв’язку;
  • ремонт;
  • зберігання та навчання;
  • технічна допомога від американських фахівців.

Основними підрядниками за цією угодою будуть RTX Corporation і Lockheed Martin.

У DSCA наголосили, що ці угоди підтримають зовнішню політику США та зміцнять національну безпеку, посиливши обороноздатність України. Очікується, що надані послуги та обладнання допоможуть Україні протидіяти поточним і майбутнім загрозам та зміцнять потенціал протиповітряної оборони. Угоди не вплинуть на військовий баланс у регіоні. Конгрес США вже отримав повідомлення про сертифікацію обох угод.

Раніше Державний департамент США схвалив можливий контракт на постачання Україні авіаційних керованих боєприпасів Extended Range Attack Munition (ERAM) та супутнього обладнання. Загальна вартість угоди може становити $825 млн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Агентство співробітництва в галузі оборони США.

Згідно із запитом України, контракт передбачає закупівлю:

  • 3350 ракет ERAM – новітніх високоточних авіаційних боєприпасів розширеної дальності.
  • 3350 інтегрованих систем навігації GPS/INS (EGI) з модулем Selective Availability Anti-Spoofing Module (SAASM), Y-Code або M-Code для підвищення точності наведення.

Нагадаємо, що раніше українські розробники представили нове далекобійне озброєння – крилаті ракети «Фламінго», здатні уражати цілі на відстані понад 3000 кілометрів. Їх серійне виробництво стартувало у четвер, 14 серпня. 

Згодом анонсувався випуск до 50 одиниць ракет щомісяця. Варто зазначити, що «Фламінго» вдвічі потужніша за Tomahawk. Загалом за даними експертів:

  • дальність польоту – до 3000 км;
  • час у повітрі – понад 4 години;
  • максимальна швидкість – до 950 км/год;
  • крейсерська швидкість – 850–900 км/год;
  • розмах крила – до 6 метрів.

Пізніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що масове виробництво далекобійної ракети українського виробництва «Фламінго» розпочнеться у грудні-лютому. Він розповідав про успішні її випробування. 

Теги: США озброєння Starlink Patriot

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Знову «Кузькіна мать»? Путін випробовує нову ядерну ракету
Знову «Кузькіна мать»? Путін випробовує нову ядерну ракету
9 серпня, 08:32
У США чоловік став мільйонером двічі за ніч
У США чоловік придбав два виграшні лотерейні квитки і збагатився на $2 млн
5 серпня, 11:07
США, Україна та ЄС узгодять позиції перед самітом Трампа і Путіна
США, Україна та ЄС узгодять позиції перед самітом Трампа і Путіна – Axios 
9 серпня, 03:44
Трамп розглядає зустріч як ознайомчу розмову без конкретних домовленостей
CNN розкрив подробиці місця зустрічі Трампа та Путіна
13 серпня, 04:10
«Фламінго» – це крилата ракета великої дальності повністю українського виробництва
Ракета «Фламінго»: Україна планує виробляти по 200 одиниць на місяць
22 серпня, 18:53
Пентагон обмежує використання Україною американських ракет проти Росії
Пентагон блокує українські удари по Росії зброєю США – WSJ
24 серпня, 02:08
Раніше міністр цифровізації Польщі заявив, що країна не зможе обслуговувати Starlink для України
Україна втратить доступ до Starlink? Польща прокоментувала заяву міністра
26 серпня, 07:43
Переговори велися під час візиту Віткоффа до Москви, а також під час зустрічі на Алясці
США та Росія кулуарно обговорювали енергетичні угоди для припинення війни – Reuters
26 серпня, 10:18
У Техасі відкрили підземне родовище «білого» водню
США можуть стати лідером «водневої» енергетики завдяки відкриттю в Техасі
28 серпня, 15:21

Події в Україні

Росія масовано атакує Дніпро безпілотниками та ракетами (оновлюється)
Росія масовано атакує Дніпро безпілотниками та ракетами (оновлюється)
США схвалили продаж Україні послуг для Starlink та обладнання для Patriot
США схвалили продаж Україні послуг для Starlink та обладнання для Patriot
Угорщина відмовилася засудити російську атаку на Київ
Угорщина відмовилася засудити російську атаку на Київ
Війна проти Росії отримала офіційну назву
Війна проти Росії отримала офіційну назву
Лінія фронту станом на 29 серпня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 29 серпня 2025. Зведення Генштабу
Росія атакувала Запоріжжя: на одному із підприємств виникла пожежа
Росія атакувала Запоріжжя: на одному із підприємств виникла пожежа

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
283K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 серпня: ситуація на фронті
113K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 серпня 2025
9812
Психологи виявили третій шлях до гарного життя, який раніше недооцінювали
7407
Творець ляльок Labubu обігнав Безоса у списку найбагатших бізнесменів світу
6579
Національне військове меморіальне кладовище офіційно відкрито
6268
РФ масовано атакувала Київ 28 серпня: вже 25 загиблих, серед яких четверо дітей (оновлюється)

Новини

День авіації – особливе свято для України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 04:15
Міністр оборони Бельгії назвав умову для розміщення військ в Україні
Вчора, 14:08
Навіщо на овочі й фрукти наносять віск? Держспоживслужба пояснила, чому треба бути обережним
Вчора, 04:25
«Я не хочу бути песимістом, але..». Голова МЗС Італії зробив заяву щодо війни в Україні
28 серпня, 20:09
Шоста річниця роботи парламенту. З’явився інструмент, який показує, хто з нардепів і як голосував за знакові закони
28 серпня, 13:10
У Києві через обстріл РФ пошкоджень зазнав офіс Британської Ради
28 серпня, 12:35

Прес-релізи

У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
У Києві пройде перший міжнародний форум United by Mining
29 серпня, 10:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua