США схвалили продаж Україні послуг для Starlink та обладнання для Patriot

За запитом українського Кабінету міністрів, США нададуть інженерні, технічні та логістичні послуги для терміналів Starlink

Державний департамент США схвалив продаж Україні послуг та обладнання для супутникового зв'язку Starlink і систем протиповітряної оборони Patriot. Про це повідомило Управління воєнного співробітництва Міністерства оборони США (DSCA), пише «Главком».

За запитом українського Кабінету міністрів, США нададуть інженерні, технічні та логістичні послуги для терміналів Starlink. Додатково до угоди включено програмне забезпечення та логістичну підтримку від уряду США і підрядника, компанії Starlink Services. Орієнтовна вартість цих послуг становить $150 млн.

Крім того, Держдепартамент ухвалив рішення про продаж послуг з обслуговування систем Patriot і пов'язаного обладнання на суму $179,1 млн. До пакету послуг увійдуть:

запчастини та програмне забезпечення;

комплекти для модифікацій;

випробувальне обладнання та засоби зв’язку;

ремонт;

зберігання та навчання;

технічна допомога від американських фахівців.

Основними підрядниками за цією угодою будуть RTX Corporation і Lockheed Martin.

У DSCA наголосили, що ці угоди підтримають зовнішню політику США та зміцнять національну безпеку, посиливши обороноздатність України. Очікується, що надані послуги та обладнання допоможуть Україні протидіяти поточним і майбутнім загрозам та зміцнять потенціал протиповітряної оборони. Угоди не вплинуть на військовий баланс у регіоні. Конгрес США вже отримав повідомлення про сертифікацію обох угод.

Раніше Державний департамент США схвалив можливий контракт на постачання Україні авіаційних керованих боєприпасів Extended Range Attack Munition (ERAM) та супутнього обладнання. Загальна вартість угоди може становити $825 млн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Агентство співробітництва в галузі оборони США.

Згідно із запитом України, контракт передбачає закупівлю:

3350 ракет ERAM – новітніх високоточних авіаційних боєприпасів розширеної дальності.

3350 інтегрованих систем навігації GPS/INS (EGI) з модулем Selective Availability Anti-Spoofing Module (SAASM), Y-Code або M-Code для підвищення точності наведення.

Нагадаємо, що раніше українські розробники представили нове далекобійне озброєння – крилаті ракети «Фламінго», здатні уражати цілі на відстані понад 3000 кілометрів. Їх серійне виробництво стартувало у четвер, 14 серпня.

Згодом анонсувався випуск до 50 одиниць ракет щомісяця. Варто зазначити, що «Фламінго» вдвічі потужніша за Tomahawk. Загалом за даними експертів:

дальність польоту – до 3000 км;

час у повітрі – понад 4 години;

максимальна швидкість – до 950 км/год;

крейсерська швидкість – 850–900 км/год;

розмах крила – до 6 метрів.

Пізніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що масове виробництво далекобійної ракети українського виробництва «Фламінго» розпочнеться у грудні-лютому. Він розповідав про успішні її випробування.