Понад 30 українських дронів атакували Москву та область

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Понад 30 українських дронів атакували Москву та область
РФ заявила, що ППО збила щонайменше 32 дрони
Сили ППО РФ збили десятки дронів, уламки пошкодили автомобілі, а понад 20 рейсів у столичних аеропортах затрималися на виліт

У ніч проти 23 вересня українські безпілотники атакували Москву та Підмосков’я. Російські ППО збили щонайменше 32 дрони, уламки яких пошкодили автомобілі, а аеропорти Шереметьєво та Внуково тимчасово обмежили роботу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера російської столиці Сергія Собяніна на сайті UA.news.

За даними російської столичної влади, протягом вечора та ночі 17 українських безпілотників прямували на Москву, ще частина атакувала підмосковні райони. У Реутові уламки дронів пошкодили чотири автомобілі; постраждалих серед людей немає. В адміністрації підмосковної Істри повідомили про відбиття атаки чотирьох дронів над муніципальним округом, без постраждалих.

Міноборони РФ заявило, що протягом ночі українські безпілотники атакували також Білгородську, Брянську, Калузьку, Курську, Рязанську, Ростовську, Самарську та Саратовську області, а також тимчасово окупований Крим.

Через атаку безпілотників тимчасово закривали аеропорт Шереметьєво, а у Внуково понад 20 рейсів затримувалися на виліт. Крім того, удари по російських нафтопереробних заводах загострюють паливну кризу та створюють економічний тиск на Кремль.

Нагадаємо, що у Шереметьєво через атаку БпЛА затримується дев'ять рейсів, у Внуково – шість, у Домодєдово – три. У Росії безпілотники атакували Москву. ППО нібито відбило атаку БпЛА. Про це повідомив мер столиці РФ Сергій Собянін.

Влада РФ зауважила, що силами ППО Міноборони нібито знищено сім безпілотних засобів, які атакували Москву. За попередньою інформацією, пошкоджень немає. Екстрені служби працюють на місцях.

Водночас російські пабліки повідомили, що раніше про вибухи чули в районах: Павелецька, Солнцево, Царицино, Очаково, Південне Бутово, Чертаново, Кунцево, Нові Черемушки, Хорошевська.

Теги: безпілотник Москва системи ППО дрон

