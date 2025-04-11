Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

ЄС потрібно прискорити постачання озброєнь в Україну – депутат Європарламенту

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
ЄС потрібно прискорити постачання озброєнь в Україну – депутат Європарламенту
Райніер фон Ланшот
фото з відкритих джерел

«Ми надали Україні достатню підтримку, щоб вона не програла війну, але і явно недостатню, щоб вона перемогла»

ЄС надав недостатню підтримку Україні. Наразі європейським країнам необхідно не тільки розвивати власний ВПК, а й більше інвестувати в українську оборонну промисловість, прискорити постачання озброєнь, а також вилучити російські заморожені активи і передати їх Україні, зокрема для закупівлі зброї. Про це в коментарі Guildhall заявив депутат Європейського парламенту від Нідерландів і представник партії Volt Райніер фон Ланшот.

«Ми надали Україні достатню підтримку, щоб вона не програла війну, але і явно недостатню, щоб вона перемогла. І це величезна помилка... Є кілька речей, які я намагаюся просувати в Європейському парламенті. Перше – це більше прямих інвестицій в українську оборонну промисловість. Для мене це дуже важливо, тому що я думаю, що це матиме суттєвий прямий ефект, який значно зміцнить позиції України. І нам не обов'язково витрачати на це багато грошей, тому що ми можемо використовувати заморожені російські активи», – зазначив політик.

«Коли я був в Україні у квітні 2024 року, я намагався наполягати на повному використанні всіх заморожених російських активів і передачі їх безпосередньо Україні. Це 300 млрд євро. Це може стати вирішальним фактором, тому що це більше, ніж усе, що було надано досі. Тож ідеться про прямі інвестиції в українську оборонну промисловість. А, по-друге, про вилучення російських активів і передачу їх Україні. І, по-третє, про прискорення (постачань Україні озброєння, – ред.), тому що ми маємо бути більш швидкими», – резюмував європарламентар.

Раніше, депутат Європейського парламенту, ексголовнокомандувач Естонії генерал-лейтенант Ріхо Террас заявив, що ЄС не виконує свою частину і закликав закликає збільшити військову допомогу Україні. На його думку, Європейський Союз не виконує свою частину в питаннях військової підтримки України, ні в питанні фінансування такої допомоги, ні в її кількості, ні в швидкості її надання, що має бути змінено.

Читайте також:

Теги: інвестиції депутат промисловість партії фінансування озброєння Європейський союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На думку Жоріна, держава повинна змінити підходи до ведення війни, переорієнтувавши зусилля на розвиток військових технологій
«Потрібно змінити стратегію ведення війни» – підполковник ЗСУ емоційно звернувся до влади
7 квiтня, 17:18
Нові мита, ймовірно, підвищать ціни на американське озброєння
Тарифи Трампа загрожують виробництву зброї в США – Politico
4 квiтня, 10:06
Чи отримує щось президент-втікач Віктор Янукович або колишній прем’єр-міністр Микола Азаров?
Чи платить держава Україна пенсію Януковичу та Азарову?
2 квiтня, 14:02
Єреван заморозив свою участь в Організації договору про колективну безпеку
Вірменія відмовилася сплачувати внесок до бюджету ОДКБ
31 березня, 15:55
Триває 1132-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 31 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
31 березня, 07:43
Парламентарі в середині лютого підтримали закон у першому читанні
Вірменський парламент ухвалив законопроєкт про початок процесу вступу до ЄС
26 березня, 10:19
У Канаді незабаром відбуватимуться вибори
У Канаді відбудуться дострокові парламентські вибори
24 березня, 04:42
За словами мера Києва, готується пакет рішень, аби унеможливити подібні зловживання у подальшому
Кличко визнав масштабну земельну корупцію і оголосив чистку свого оточення
13 березня, 11:52
Якщо інші мита не будуть скасовані, Трамп пообіцяв з 2 квітня значно підвищити мита на імпорт канадських автомобілів
Трамп вводить додаткові мита на товари з Канади і знову кличе «стати штатом» США
11 березня, 16:56

Економіка

ЄС потрібно прискорити постачання озброєнь в Україну – депутат Європарламенту
ЄС потрібно прискорити постачання озброєнь в Україну – депутат Європарламенту
Український газовий ринок потребує прозорих правил і адаптації до європейських стандартів – ексміністерка енергетики
Український газовий ринок потребує прозорих правил і адаптації до європейських стандартів – ексміністерка енергетики
Через цінові обмеження Україна не може повноцінно імпортувати електрику – «Центр Разумкова»
Через цінові обмеження Україна не може повноцінно імпортувати електрику – «Центр Разумкова»
ПАРЄ закликала запровадити санкції проти металургійних підприємств Росії у ЄС
ПАРЄ закликала запровадити санкції проти металургійних підприємств Росії у ЄС
Мінекономіки невдовзі запровадить нульову квоту на експорт металобрухту з України – ЗМІ
Мінекономіки невдовзі запровадить нульову квоту на експорт металобрухту з України – ЗМІ
Євросоюз перерахував Україні 1 млрд євро
Євросоюз перерахував Україні 1 млрд євро

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
200K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 квітня: ситуація на фронті
72K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 квітня 2025
48K
Шпигував для ФСБ в обмін на переїзд у Росію. Затримано клірика Московської церкви
21K
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
20K
Гучний корупційний скандал на Київщині: затримано вісьмох поліцейських
13K
Працівник ТЦК назвав найгіршу роботу, від якої втікають усі колеги

Новини

11 квітня: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
РФ атакувала Дніпро та Житомирщину. Посолка США Брінк йде у відставку. Головне за 10 квітня
Вчора, 21:36
У Києві та низці областей тривога через загрозу балістики тривала 22 хвилини
Вчора, 21:23
Суд у Британії визнав винним у порушенні санкцій «екс-губернатора» Севастополя
Вчора, 15:32
10 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Полонені китайці дають свідчення, Насіров тікає від вироку суду до ЗСУ. Головне за 9 квітня
9 квiтня, 21:09

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua