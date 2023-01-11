Головне за ніч: обстріл Харкова та допомога від Німеччини

Російські військові завдали ударів по Київському району Харкова

«Главком» зібрав головні новини ночі 11 січня. Вночі, російські загарбники ракетами вдарили по Харкову. А Німеччина заявила, що передасть Україні ще €20 млн допомоги.

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Атака на Харків

Російські військові завдали ударів по Київському району Харкова – почалась детонація піротехнічних виробів на складі, куди влучив снаряд. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Окупанти завдали ударів по Київському району Харкова. Зафіксовано влучання у склад піротехніки. Спостерігається детонація піротехнічних виробів. Попередньо, без постраждалих. На місці працюють спеціалісти ДСНС», – йдеться у повідомленні.

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Місцеві жителі у мережі опублікували відео детонації піротехніки у Харкові.

Зеленський позбавив громадянства чотирьох політиків

Президент Володимир Зеленський позбавив українського громадянства чотирьох українських політиків: Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача та Рената Кузьміна. Про це він повідомив у своєму відеозверненні.

«На підставі матеріалів, які були підготовлені СБУ та Державною міграційною службою, та відповідно до Конституції я ухвалив рішення про припинення громадянства чотирьох осіб - Деркача Андрія Леонідовича, Медведчука Віктора Володимировича, Козака Тараса Романовича, Кузьміна Рената Равільйовича», – заявив він.

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Помер король Греції

У вівторок, 10 січня, у приватній клініці в Афінах помер колишній і останній король Греції Костянтин. Про це повідомляє Associated Press.

Зазначається, що 82-річний Костянтин помер після лікування у відділенні інтенсивної терапії. Причиною смерті стала поліорганна недостатність внаслідок інсульту.

Костянтин II правив з 1964 по 1973 рік, доки монархія не була скасована на референдумі. 1974 року він пішов у відставку на тлі того, що майже 70% громадян Греції проголосували проти монархії. В останні роки життя колишній монарх проживав у Пелопоннесі та в Афінах.

Допомога від Німеччини

Німеччина передасть Україні ще €20 млн допомоги. Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ Німеччини.

«Доступ до Інтернету є порятунком для місцевих жителів і дозволяє решті світу знати, що відбувається в Україні. Starlink може забезпечити зв’язок там, де через зруйновану цивільну інфраструктуру більше немає доступу до Інтернету», – йдеться у повідомленні.

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Третина з 10 тисяч терміналів буде передана Збройним силам України, адже зв’язок у режимі реального часу дозволяє українським воїнам координувати захист та більш ефективно захищатися від атак Росії.

Швейцарія блокує допомогу Україні

Швейцарія накладає вето на постачання в Україну певних військових матеріалів з Іспанії. Про це заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес.

«Ми розуміємо, поважаємо і приймаємо нейтралітет, але нам потрібен дозвіл від Швейцарії, якого вона не дає нам тепер», – сказала вона.

За словами міністра, війна в Україні показала, що «ми живемо в ситуації абсолютної незахищеності». При цьому Роблес наголосила, що Іспанія почала допомагати Україні від початку повномасштабного вторгнення одинадцять місяців тому і продовжуватиме це робити.

Також глава Міноборони Іспанії наголосила на посиленні східного флангу Альянсу й підтвердила готовність Мадрида до колективної оборони.