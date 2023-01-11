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Головне за ніч: обстріл Харкова та допомога від Німеччини

Альона Боженко
glavcom.ua
Головне за ніч: обстріл Харкова та допомога від Німеччини
Головні новини ночі 11 січня
фото ілюстративне

Російські військові завдали ударів по Київському району Харкова

«Главком» зібрав головні новини ночі 11 січня. Вночі, російські загарбники ракетами вдарили по Харкову. А Німеччина заявила, що передасть Україні ще €20 млн допомоги.

Атака на Харків

Російські військові завдали ударів по Київському району Харкова – почалась детонація піротехнічних виробів на складі, куди влучив снаряд. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Окупанти завдали ударів по Київському району Харкова. Зафіксовано влучання у склад піротехніки. Спостерігається детонація піротехнічних виробів. Попередньо, без постраждалих. На місці працюють спеціалісти ДСНС», – йдеться у повідомленні.

Місцеві жителі у мережі опублікували відео детонації піротехніки у Харкові.

Зеленський позбавив громадянства чотирьох політиків

Головне за ніч: обстріл Харкова та допомога від Німеччини фото 1

Президент Володимир Зеленський позбавив українського громадянства чотирьох українських політиків: Віктора Медведчука, Тараса Козака, Андрія Деркача та Рената Кузьміна. Про це він повідомив у своєму відеозверненні.

«На підставі матеріалів, які були підготовлені СБУ та Державною міграційною службою, та відповідно до Конституції я ухвалив рішення про припинення громадянства чотирьох осіб - Деркача Андрія Леонідовича, Медведчука Віктора Володимировича, Козака Тараса Романовича, Кузьміна Рената Равільйовича», – заявив він.

Помер король Греції

Головне за ніч: обстріл Харкова та допомога від Німеччини фото 2

У вівторок, 10 січня, у приватній клініці в Афінах помер колишній і останній король Греції Костянтин. Про це повідомляє Associated Press.

Зазначається, що 82-річний Костянтин помер після лікування у відділенні інтенсивної терапії. Причиною смерті стала поліорганна недостатність внаслідок інсульту. 

Костянтин II правив з 1964 по 1973 рік, доки монархія не була скасована на референдумі. 1974 року він пішов у відставку на тлі того, що майже 70% громадян Греції проголосували проти монархії. В останні роки життя колишній монарх проживав у Пелопоннесі та в Афінах.

Допомога від Німеччини

Головне за ніч: обстріл Харкова та допомога від Німеччини фото 3

Німеччина передасть Україні ще €20 млн допомоги. Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ Німеччини.

«Доступ до Інтернету є порятунком для місцевих жителів і дозволяє решті світу знати, що відбувається в Україні. Starlink може забезпечити зв’язок там, де через зруйновану цивільну інфраструктуру більше немає доступу до Інтернету», – йдеться у повідомленні.

Третина з 10 тисяч терміналів буде передана Збройним силам України, адже зв’язок у режимі реального часу дозволяє українським воїнам координувати захист та більш ефективно захищатися від атак Росії. 

Швейцарія блокує допомогу Україні

Головне за ніч: обстріл Харкова та допомога від Німеччини фото 4

Швейцарія накладає вето на постачання в Україну певних військових матеріалів з Іспанії. Про це заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес.

«Ми розуміємо, поважаємо і приймаємо нейтралітет, але нам потрібен дозвіл від Швейцарії, якого вона не дає нам тепер», – сказала вона.

За словами міністра, війна в Україні показала, що «ми живемо в ситуації абсолютної незахищеності».  При цьому Роблес наголосила, що Іспанія почала допомагати Україні від початку повномасштабного вторгнення одинадцять місяців тому і продовжуватиме це робити.

Також глава Міноборони Іспанії наголосила на посиленні східного флангу Альянсу й підтвердила готовність Мадрида до колективної оборони. 

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Теги: король Німеччина міністр Міноборони війна обстріл Іспанія військові Володимир Зеленський традиції Олег Синєгубов нейтралітет свято відео окупанти

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