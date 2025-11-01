Укренерго: В Україні 2 листопада діятимуть графіки відключення світла в окремих регіонах

Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

У неділю, 2 листопада, в Україні застосовуватимуть графіки відключення електроенергії в окремих регіонах і лише в певні проміжки часу – з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву «Укренерго».

У компанії уточнили, що обсяги обмежень будуть незначними – від 0,5 до 1,5 черги. Відключення діятимуть у періоди ранкового (08:00-11:00) та вечірнього (15:00-22:00) пікових навантажень на енергосистему. У ці ж години передбачено й обмеження потужності для промислових споживачів.

«Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінюватися. Слідкуйте за повідомленнями на офіційних сторінках вашого обленерго. Коли електроенергія з’являється за графіком – споживайте її ощадливо», –наголосили в «Укренерго».

Відомо, що уніч на 1 листопада російська терористична армія вдарила безпілотниками по центральній площі Новгород-Сіверського на Чернігівщині. Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов.

Селіверстов повідомив, що окупанти атакували Новгород-Сіверський двома ударними дронами. Сталося влучання в центрі міста по центральній площі.

Нагадаємо, у ніч проти 30 жовтня російська терористична армія завдала комбінованого удару по Запоріжжю. Внаслідок чого поранено людей.

Зокрема, у ніч на 30 жовтня Росія здійснила чергову атаку на Київщину за допомогою дронів. Внаслідок ворожого обстрілу у Борисполі постраждала 36-річна жінка, яка отримала термічні опіки обличчя та долонь, а також різані рани передпліччя та гомілки.

Зауважимо, російська терористична армія вдарила по Львівщині. Пошкоджено Добротвірську ТЕС. Водночас польська авіація провела операцію в своєму повітряному просторі через масований російський обстріл України.