Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Укренерго: В Україні 2 листопада діятимуть графіки відключення світла в окремих регіонах

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Укренерго: В Україні 2 листопада діятимуть графіки відключення світла в окремих регіонах
колаж: glavcom.ua

Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

У неділю, 2 листопада, в Україні застосовуватимуть графіки відключення електроенергії в окремих регіонах і лише в певні проміжки часу – з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву «Укренерго».

У компанії уточнили, що обсяги обмежень будуть незначними – від 0,5 до 1,5 черги. Відключення діятимуть у періоди ранкового (08:00-11:00) та вечірнього (15:00-22:00) пікових навантажень на енергосистему. У ці ж години передбачено й обмеження потужності для промислових споживачів.

«Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінюватися. Слідкуйте за повідомленнями на офіційних сторінках вашого обленерго. Коли електроенергія з’являється за графіком – споживайте її ощадливо», –наголосили в «Укренерго».

Відомо, що уніч на 1 листопада російська терористична армія вдарила безпілотниками по центральній площі Новгород-Сіверського на Чернігівщині. Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов.

Селіверстов повідомив, що окупанти атакували Новгород-Сіверський двома ударними дронами. Сталося влучання в центрі міста по центральній площі.

Нагадаємо, у ніч проти 30 жовтня російська терористична армія завдала комбінованого удару по Запоріжжю. Внаслідок чого поранено людей.

Зокрема, у ніч на 30 жовтня Росія здійснила чергову атаку на Київщину за допомогою дронів. Внаслідок ворожого обстрілу у Борисполі постраждала 36-річна жінка, яка отримала термічні опіки обличчя та долонь, а також різані рани передпліччя та гомілки.

Зауважимо, російська терористична армія вдарила по Львівщині. Пошкоджено Добротвірську ТЕС. Водночас польська авіація провела операцію в своєму повітряному просторі через масований російський обстріл України.

Теги: відключення відключення світла

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Португалія та Іспанія визнані найбільш вразливими до масштабних відключень електроенергії серед країн Європи
Масштабний блекаут в Іспанії та Португалії у квітні: що спричинило відключення світла
4 жовтня, 04:55
Відключення повʼязані з масованими ворожими ударами по енергетиці України
У Києві та декількох областях запроваджено графіки аварійних відключень світла
22 жовтня, 07:41
Енергетики відновили частину пошкодженого обладнання: деталі від «Укренерго»
Енергетики відновили частину пошкодженого обладнання: деталі від «Укренерго»
10 жовтня, 20:28
Енергосистема готується до зимового сезону
Атака на енергооб’єкти України: Міненерго повідомило наслідки
15 жовтня, 10:25
Зеленський повідомив, скільки уночі дронів і ракет РФ випустила по енергетиці
Зеленський повідомив, скільки уночі дронів і ракет РФ випустила по енергетиці
16 жовтня, 10:17
У Чернігівській області оператор системи розподілу наразі застосовує погодинні відключення для побутових споживачів
В Україні 20 жовтня введуть графіки відключень світла
19 жовтня, 19:50
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Відключення світла 29 жовтня 2025 року: як діятимуть графіки у Києві
28 жовтня, 20:02
Жуковський без світла
В Московській області виникли проблеми з електропостачанням
Сьогодні, 00:57
Відключення світла 30 жовтня 2025 року: графіки від «Укренерго»
Відключення світла 30 жовтня 2025 року: графіки від «Укренерго»
30 жовтня, 08:56

Суспільство

Укренерго: В Україні 2 листопада діятимуть графіки відключення світла в окремих регіонах
Укренерго: В Україні 2 листопада діятимуть графіки відключення світла в окремих регіонах
Яке релігійне свято відзначається 2 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 2 листопада 2025: традиції та молитва
«Навіщо ти прийшов мене вбивати?». Мати полоненого окупанта, яка живе в Україні, довела його до сліз
«Навіщо ти прийшов мене вбивати?». Мати полоненого окупанта, яка живе в Україні, довела його до сліз
У Польщі зростає хвиля нападів на українців
У Польщі зростає хвиля нападів на українців
Боронив Україну на Запорізькому напрямку. Згадаймо Маркіяна Зеленого
Боронив Україну на Запорізькому напрямку. Згадаймо Маркіяна Зеленого
Базова військова служба, електронні документи та нові правила виїзду: що змінюється для українців
Базова військова служба, електронні документи та нові правила виїзду: що змінюється для українців

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
Вчора, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua