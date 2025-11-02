Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян звинуватив радянську пропаганду у формуванні поглядів суспільства на Азербайджан і Туреччину

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що сприйняття вірменами турків та азербайджанців було сформоване «агентами КДБ» (Комітету державної безпеки СРСР), що викликало негативну реакцію з боку Міністерства закордонних справ Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Нікол Пашинян підкреслив, що радянська пропаганда відіграла ключову роль у формуванні поглядів вірменського суспільства на Туреччину та Азербайджан.

«Коли ми говоримо: «Турок ніколи не змінюється», у Туреччині кажуть те саме про вірмен. Коли ми говоримо: «Як ми можемо довіряти Азербайджану?», вони кажуть те саме про вірмен», – сказав Пашинян.

За його словами, вірменському суспільству необхідно «позбутися світогляду, сформованого для нас агентами КДБ».

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова відреагувала на цю заяву.

«КДБ створено в 1954 році. Геноцид вірмен в Османській імперії почався в 1915 році, за майже 40 років до створення КДБ», – зазначила Захарова.

Заява Пашиняна була зроблена на тлі триваючої нормалізації відносин між Вірменією та Азербайджаном, а також напруженості у відносинах Єревана та Москви, яка критикує Вірменію за її «прозахідний» курс.

