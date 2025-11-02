Головна Світ Політика
Захарова відповіла Пашиняну на заяву про «агентів КДБ»

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
колаж: glavcom.ua

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян звинуватив радянську пропаганду у формуванні поглядів суспільства на Азербайджан і Туреччину

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що сприйняття вірменами турків та азербайджанців було сформоване «агентами КДБ» (Комітету державної безпеки СРСР), що викликало негативну реакцію з боку Міністерства закордонних справ Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Нікол Пашинян підкреслив, що радянська пропаганда відіграла ключову роль у формуванні поглядів вірменського суспільства на Туреччину та Азербайджан.

«Коли ми говоримо: «Турок ніколи не змінюється», у Туреччині кажуть те саме про вірмен. Коли ми говоримо: «Як ми можемо довіряти Азербайджану?», вони кажуть те саме про вірмен», – сказав Пашинян.

За його словами, вірменському суспільству необхідно «позбутися світогляду, сформованого для нас агентами КДБ».

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова відреагувала на цю заяву. 

«КДБ створено в 1954 році. Геноцид вірмен в Османській імперії почався в 1915 році, за майже 40 років до створення КДБ», – зазначила Захарова.

Заява Пашиняна була зроблена на тлі триваючої нормалізації відносин між Вірменією та Азербайджаном, а також напруженості у відносинах Єревана та Москви, яка критикує Вірменію за її «прозахідний» курс.

Нагадаємо, вірменські прикордонники затримали громадянина Грузії Георгія Кінояна. Він перебував у розшуку Російської Федерації за звинуваченням в участі в бойових діях проти Росії у складі «Грузинського легіону». 

Зазначається, що затримання сталося ще 3 вересня, коли Кіноян перетнув грузинсько-вірменський кордон. «Вірменські прикордонники зупинили його й затримали на місці, тому що, як вони сказали, у комп'ютері висвітилося повідомлення, що Георгій перебуває в розшуку на запит Росії, і була потреба щодо його затримання», – сказав брат.

У РФ Георгія Кінояна обвинувачують в участі в бойових діях проти РФ на території України. У жовтні 2024 року так званий суд у тимчасово окупованому Росією Донецьку заочно зачитав йому «вирок» – сім років позбавлення волі. 5 вересня 2025 року суд у Вірменії призначив йому 40-денне екстрадиційне ув'язнення.

