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Медичні сповіщення надходитимуть у «Дію»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Медичні сповіщення надходитимуть у «Дію»
Сповіщення з електронної системи охорони здоровʼя надходитимуть у «Дію»
фото з відкритих джерел

Пацієнти у застосунку зможуть отримати доступ до номерів рецептів та направлення до лікарів

Електронні направлення до лікаря, рецепти на ліки та інші медичні повідомлення надходитимуть у «Дію». Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Зазначається, що уряд підтримав оновлення, яке дозволить відправляти сповіщення з електронної системи охорони здоровʼя надходитимуть у «Дію». Над сервісом працюють Мінцифри спільно з Міністерством охорони здоров'я.

Які сповіщення будуть у «Дії» для пацієнтів:

  • номер е-рецепта та код його погашення;
  • код е-направлення до лікарів;
  • запит на доступ до даних, згода на обробку персональних даних, затвердження плану лікування тощо.

Нагадаємо, у застосунку «Дія» тепер доступна нова послуга – за наявності проблем зі зв'язком та мобільним інтернетом можна відправити заявку Національній комісії, що здійснює регулювання зв’язку, яка спільно з операторами працюватиме над їх вирішенням.

Як повідомлялося, українці встановили рекорд із шерингу цифрових копій документів через «Дію». У грудні 2024 року українці скористалися сервісом понад 1,8 млн разів – це абсолютний рекорд.

До слова, у застосунку «Дія» відновлено можливість перереєструвати автівку після кібератаки РФ на державні реєстри. 

Теги: Дія здоров'я Михайло Федоров застосунок

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