Leleka повернулася до Києва після Євробачення-2026 та зізналася, про що мріє (відео)

Виконавиця оприлюднила зворушливе відео, як тепло її зустрічали на київському вокзалі

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Попереду на співачку чекає серія великих інтерв'ю, де вона детально розповідатиме про свій європейський досвід

Представниця України на пісенному конкурсі Євробачення-2026, співачка Leleka, разом зі своєю командою повернулася до столиці після виступу у гранд-фіналі. Артистка вже встигла поділитися першими емоціями від шаленого марафону та розповіла про найближчі плани. Про це повідомляє «Главком».

Сьогодні виконавиця оприлюднила зворушливе відео, як тепло її зустрічали на київському вокзалі.

«Прекрасні, дякую вам за те, що так тепло зустріли нас вчора у Києві. Наш марафон Євробачення завершився. Я хочу знову творити, писати нову музику і бачитися з вами у заповнених концертних залах», – написала артистка у своїх соцмережах.

Співачку на столичному вокзалі зустрічала преса та фанати фото: Анастасія Мантач

Перше бліц-інтерв'ю після повернення додому фото: Анастасія Мантач

Представниця України на Євробаченні-2026 повернулася до столиці після виступу у гранд-фіналі фото: Анастасія Мантач

фото: Анастасія Мантач

Перші теплі обійми після повернення додому фото: Анастасія Мантач

Водночас у коментарі журналістам Leleka відверто зізналася, що конкурс виснажив її емоційно та фізично, тому зараз вона мріє про елементарний відпочинок.

«Мені хочеться в сплячечку на тиждень, щоб взагалі забути про всіх. А потім почати писати музику. Так очиститися і писати музику», – поділилася співачка.

Проте повноцінно відпочити найближчими днями зірці навряд чи вдасться, адже попереду на неї чекає серія великих інтерв'ю, де вона детально розповідатиме про свій європейський досвід.

Нагадаємо, у гранд-фіналі Євробачення-2026 Leleka посіла дев'яте місце. Україна набрала загалом 221 бал (54 від професійного журі та 167 від глядачів, які традиційно підтримали нашу країну значно потужніше).

На європейській сцені артистка виступала разом із відомим бандуристом Ярославом Джусем, а їхній номер був наповнений глибоким українським символізмом. Сама співачка результатом та виконанням повністю задоволена:

«Все було на найвищому рівні, на який я спроможна. Від себе я дала все. Ми звучали гідно, ми звучали достойно, ми говорили про те, що нам важливо».

Нагадаємо, у ніч з 16 на 17 травня пройшов фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2026. На сцені Wiener Stadthalle у Відні разом із 25 учасниками виступила Україна.

До слова, українські зірки Руслана та Вєрка Сердючка виступили на сцені 70-го ювілейного конкурсу Євробачення. Зірки взяли участь у святковому виступі учасників та переможців Євробачення за попередні роки.