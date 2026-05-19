Головна Скотч Шоу-біз
search button user button menu button

Leleka повернулася до Києва після Євробачення-2026 та зізналася, про що мріє (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Виконавиця оприлюднила зворушливе відео, як тепло її зустрічали на київському вокзалі
фото: Анастасія Мантач
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Попереду на співачку чекає серія великих інтерв'ю, де вона детально розповідатиме про свій європейський досвід

Представниця України на пісенному конкурсі Євробачення-2026, співачка Leleka, разом зі своєю командою повернулася до столиці після виступу у гранд-фіналі. Артистка вже встигла поділитися першими емоціями від шаленого марафону та розповіла про найближчі плани. Про це повідомляє «Главком».

Сьогодні виконавиця оприлюднила зворушливе відео, як тепло її зустрічали на київському вокзалі.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у мережі Х

«Прекрасні, дякую вам за те, що так тепло зустріли нас вчора у Києві. Наш марафон Євробачення завершився. Я хочу знову творити, писати нову музику і бачитися з вами у заповнених концертних залах», – написала артистка у своїх соцмережах.

Співачку на столичному вокзалі зустрічала преса та фанати
Співачку на столичному вокзалі зустрічала преса та фанати
фото: Анастасія Мантач
Перше бліц-інтерв'ю після повернення додому
Перше бліц-інтерв'ю після повернення додому
фото: Анастасія Мантач
Представниця України на Євробаченні-2026 повернулася до столиці після виступу у гранд-фіналі
Представниця України на Євробаченні-2026 повернулася до столиці після виступу у гранд-фіналі
фото: Анастасія Мантач
Leleka повернулася до Києва після Євробачення-2026 та зізналася, про що мріє (відео) фото 1
фото: Анастасія Мантач
Перші теплі обійми після повернення додому
Перші теплі обійми після повернення додому
фото: Анастасія Мантач

Водночас у коментарі журналістам Leleka відверто зізналася, що конкурс виснажив її емоційно та фізично, тому зараз вона мріє про елементарний відпочинок.

«Мені хочеться в сплячечку на тиждень, щоб взагалі забути про всіх. А потім почати писати музику. Так очиститися і писати музику», – поділилася співачка.

Проте повноцінно відпочити найближчими днями зірці навряд чи вдасться, адже попереду на неї чекає серія великих інтерв'ю, де вона детально розповідатиме про свій європейський досвід.

Нагадаємо, у гранд-фіналі Євробачення-2026 Leleka посіла дев'яте місце. Україна набрала загалом 221 бал (54 від професійного журі та 167 від глядачів, які традиційно підтримали нашу країну значно потужніше).

На європейській сцені артистка виступала разом із відомим бандуристом Ярославом Джусем, а їхній номер був наповнений глибоким українським символізмом. Сама співачка результатом та виконанням повністю задоволена:

«Все було на найвищому рівні, на який я спроможна. Від себе я дала все. Ми звучали гідно, ми звучали достойно, ми говорили про те, що нам важливо».

Нагадаємо, у ніч з 16 на 17 травня пройшов фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2026. На сцені Wiener Stadthalle у Відні разом із 25 учасниками виступила Україна.

До слова, українські зірки Руслана та Вєрка Сердючка виступили на сцені 70-го ювілейного конкурсу Євробачення. Зірки взяли участь у святковому виступі учасників та переможців Євробачення за попередні роки.

Читайте також:

Теги: Євробачення конкурс Україна співачка Вєрка Сердючка відео Leleka

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ерос Рамаццотті перебуває зараз у великому світовому турне
Зірковий співак Рамаццотті виконав одну з пісень Євробачення-2026 під час свого концерту
25 квiтня, 18:24
Leleka почне репетицію сьогодні о 14:25
Стіл, подіум та багато червоного. Чим завершилися репетиції другого півфіналу Євробачення 5 травня?
5 травня, 19:16
Alicja дізналася про свою поїздку на Євробачення на наступний день після національного фіналу
«Я писала пісню для українців». Польська виконавиця Alicja – про довгий шлях до Євробачення-2026
5 травня, 21:15
Учасники Bandidos do Cante є друзями дитинства і змалечку несуть у світ особливу португальську музику
На сцені Євробачення – нематеріальна спадщина ЮНЕСКО. Бліц-інтерв’ю з Bandidos do Cante – учасниками від Португалії
11 травня, 10:00
«Слава Україні» та символічні знаки. Leleka розчулила українців виступом у фіналі Євробачення
«Слава Україні» та символічні знаки. Leleka розчулила українців виступом у фіналі Євробачення
16 травня, 23:58
Leleka виступить у другому півфіналі Євробачення під дванадцятим номером
Leleka провела другу репетицію на Євробаченні у Відні: уривок її виступу
9 травня, 20:22
Simón представить Вірменію з піснею Paloma Rumba
Конкуренти допомогли створити образ одного з учасників Євробачення: як це сталося
10 травня, 22:25
Jonas Lovv закриє другий півфінал своїм драйвовим виступом під Ya Ya Ya
Європейська мовна спілка назвала рухи одного з учасників Євробачення «занадто сексуалізованими»
12 травня, 12:27
23-річний співак ще з перших внутрішніх прослуховувань у своїй країні переконав мовник своїм потужним голосом
Одна з країн другого півфіналу Євробачення відмовилася від рекламної кампанії перед півфіналом
14 травня, 20:17

Шоу-біз

Leleka повернулася до Києва після Євробачення-2026 та зізналася, про що мріє (відео)
Leleka повернулася до Києва після Євробачення-2026 та зізналася, про що мріє (відео)
Ауріка Ротару розповіла, як заробляє під час війни та розкрила розмір пенсії
Ауріка Ротару розповіла, як заробляє під час війни та розкрила розмір пенсії
Ауріка Ротару зізналася, з ким із українських зірок вона заспівала б у дуеті
Ауріка Ротару зізналася, з ким із українських зірок вона заспівала б у дуеті
Українська акторка Анастасія Пустовіт відвідала Каннський кінофестиваль (фото)
Українська акторка Анастасія Пустовіт відвідала Каннський кінофестиваль (фото)
Єдиний син Повалій зрікся матері-зрадниці. Артистка в сльозах розповіла всю правду
Єдиний син Повалій зрікся матері-зрадниці. Артистка в сльозах розповіла всю правду
Голова суспільного мовника Молдови подав у відставку через скандал із оцінками на Євробаченні-2026
Голова суспільного мовника Молдови подав у відставку через скандал із оцінками на Євробаченні-2026

Новини

Москва заявляє про український удар по РФ з території Латвії
Сьогодні, 12:08
Вільнюс створить мінні поля на кордоні з Росією – Міноборони Литви
Сьогодні, 08:20
Euroclear відмовився розморожувати активи Центробанку РФ попри рішення московського суду
Сьогодні, 07:59
В Україні дощі, град: погода на 19 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Експерт-будівельник оцінив надійність підземних паркінгів у новобудовах під час атак РФ
Вчора, 17:17
Кремль оголосив «Євробачення» сатанізмом (відео)
Вчора, 15:08

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад закликала ваду не допустити трудових мігрантів в Україну
Асоціація прифронтових міст та громад закликала ваду не допустити трудових мігрантів в Україну
19 травня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua