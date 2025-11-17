Головна Країна Кримінал
На Львівщині сусіди побили ветерана «Азова» та його дружину

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
На Львівщині сусіди побили ветерана «Азова» та його дружину
На Львівщині сусіди напали і побили ветерана та його дружину
фото: bess_14888/Intagram

Син сусідів побив ветерана його ж милицею, через що чоловіку наклали шви на голові 

У селі Винники, що у Львівській області, між сусідами виник конфлікт через те, що родина ветерана «Азову» нібито надто гучно пересувалася квартирою. Згодом через це сусіди побили ветерана та його дружину. На це відреагували у поліції, пише «Главком».

Постраждалий ветеран поділився цією історією на своїй сторінці в Instagram. Ветеран розповів, що він військовий бригади «Азов». У 2022 році під час служби він отримав поранення ніг. Попри зусилля лікарів, чоловіку доведеться ампутувати ліву ногу. Тому він разом зі своєю дружиною переїхав ближче до лікарні у село Винники Львівської області, де відбудеться операція.

Однак у новій квартирі подружжя не змогло комфортно влаштуватися через сусідів. «Мене та мою дружину побили на порозі квартири через те, що я користуюся милицею та, нібито, «заважаю» сусідам. Це новий будинок, і до нас у квартирі ніхто раніше не жив. Неодноразово ми отримували скарги на те, що нібито заважаємо сусідам через наші пересування, голосні розмови, переміщення меблів або ввімкнений телевізор на 10-й гучності», – розповів ветеран.

Проте наступного разу до квартири військового прийшла сусідка разом із чоловіком та неповнолітнім сином. Сусіди також стверджували, що їхній син має інвалідність. Зрештою розмова між ними закінчилася тим, що син сусідів декілька разів вдарив ветерана по голові його ж милицею. Після цього постраждалому нанесли чотири шви на голові.

Ба більше, хлопець також напав на дружину ветерана та побив її. «Вони намагалися потрапити до квартири та постійно нам погрожували. Всі вони є ВПО з Запоріжжя. Прошу надати цьому випадку більшого розголосу, щоб поліція не «спустила справу на гальмах», як вони намагалися зробити, коли нас доставили вночі до відділу поліції, де ми перебували до самого ранку», – додав постраждалий.

Згодом на інцидент відреагували у Поліції Львівської області. У відомстві заявили, що у зв’язку з інцидентом було відкрито два кримінальних провадження за ч.1 ст.125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. «Проведеними заходами поліціянти встановили, що тілесних ушкоджень заявникам завдав їх 61-річний сусід під час конфлікту», – зазначається у повідомленні правоохоронців. Поліція призначила проведення експертизи, нині триває досудове розслідування та встановлюються обставини події.

Раніше «Главком» розповідав про те, що у Львівській області в трамваї підліток побив жінку. Постраждала львів’янка одразу звернулася до поліції із заявою. У поліції повідомили, що інцидент відбувся у львівському трамваї № 8, ввечері близько 21:25. 

Між пасажирами, підлітками та дорослими раптово виник конфлікт, після чого один неповнолітній вдарив жінку кілька разів кулаком в обличчя та втік. Подробицями того вечора в соцмережах поділилася і сама постраждала.

Львівщина ветеран напад поліція

