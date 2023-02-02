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Участь білорусів та росіян в Олімпіаді. Країни Балтії та Польща зробили заяву

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Участь білорусів та росіян в Олімпіаді. Країни Балтії та Польща зробили заяву
фото ілюстративне

«Спроби повернути російських та білоруських спортсменів на міжнародні спортивні змагання легітимізують широку пропаганду цих країн»

Міністри спорту Польщі, Латвії, Литви та Естонії звернулись до міжнародних спортивних організацій та федерацій через можливе повернення росіян та білорусів до міжнародних змагань. Про це йдеться на сайті міністерства освіти, науки та спорту Литви.

«Ми засуджуємо намагання Міжнародного олімпійського комітету (МОК) повернути на міжнародні змагання спортсменів країн-агресорів Росії та Білорусі. У той час, коли вільні та демократичні країни об’єднують свої сили, щоб посилити підтримку України в її боротьбі проти агресивної війни Росії, яку підтримує її союзник Білорусь, і запровадити додаткові санкції проти Росії як державного спонсора тероризму, МОК починає пошук спеціальні форми участі спортсменів з Росії та Білорусі в міжнародних спортивних змаганнях, включно з Олімпійськими іграми в Парижі у 2024 році, що дозволяє використовувати спорт для легітимізації та відволікання уваги від загарбницької війни Росії проти України», – йдеться у заяві.

Зазначається, що спроби повернути російських та білоруських спортсменів на міжнародні спортивні змагання під завісою нейтралітету легітимізують політичні рішення та широку пропаганду цих країн також через використання спорту як відволікаючого фактора від незаконної агресії проти України.

Крім того, урядовці заявили, що високо цінують всі міжнародні спортивні організації та федерації, які усунули спортсменів і представників Росії та Білорусі від міжнародних змагань та організацій, і закликали їх не змінювати своєї позиції, доки Росія та Білорусь не припинять агресію проти України.

«Ми повинні забезпечити справедливість і відповідальність, притягнувши до відповідальності осіб, які вчинили військові злочини, злочини проти людяності та геноцид. Беручи до уваги автономію спортивного руху, ми закликаємо всі міжнародні спортивні організації дотримуватися цього твердого підходу. Обставини не змінилися після рішення, прийнятого 28 лютого 2022 року Виконкомом МОК», – зазначають вони.

Також Польща, Латвія, Литва та Естонія заявили, що продовжуватимуть підтримувати українських спортсменів, тренерів, спортивний персонал, зацікавлених сторін та їхню країну та захищати спільні цінності та інтереси вільних і демократичних держав.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет закликав спортивні федерації допустити російських та білоруських спортсменів на змагання у нейтральному статусі за дотримання деяких умов.

Україна заявила, що бойкотуватиме Олімпіаду, якщо виступатимуть білоруські та російські спортсмени. Крім того, бойкотом пригрозила ще одна країна.

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Теги: спорт Олімпіада росія Білорусь

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