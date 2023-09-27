Інститут українознавства звільнив заступника директора, якого соцмережі назвали «кагебістом»

Вєдєнєєва обрали заступником голови Інституту українознавства 21 вересня на зборах колективу

Директор Науково-дослідного інституту українознавства Василь Чернець звільнив свого заступника Дмитра Вєдєнєєва, через якого розгорівся скандал у соцмережах. Про це повідомив ексглава Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Декаґебізація в дії. Вєдєнєєв більше не заступник директора Інституту українознавства. Дякую усім небайдужим», – написав В’ятрович.

Нагадаємо, Вєдєнєєва обрали заступником голови Інституту українознавства 21 вересня на зборах колективу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Призначення Вєдєнєєва викликало обурення в суспільстві. За часів Януковича Дмитро Вєдєнєєв був заступником директора Українського інституту національної пам’яті. На цій посаді він відроджував концепцію Голодомору за версією КДБ. Про це зазначає на свої сторінці у Facebook співкоординатор руху «Простір свободи» і журналіст Тарас Шамайда.

На призначення Вєдєнєєва на цю посаду також відреагував український історик та народний депутат Володимир В'ятрович. На думку історика, призначення Вєдєнєєва на цю посаду неприпустиме, тим паче в час війни, адже той – озвучувач російських наративів про наше минуле.

У 2010-2014 рр. був заступником голови Українського інституту національної пам’яті. За словами В'ятровича, через цю структуру він впроваджував вигідне для Росії бачення Голодомору, а сам Вєдєнєєв озвучував російські наративи про наше минуле.