Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Інститут українознавства звільнив заступника директора, якого соцмережі назвали «кагебістом»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Інститут українознавства звільнив заступника директора, якого соцмережі назвали «кагебістом»
Призначення Дмитра Вєдєнєєва викликало обурення в суспільстві.
фото з відкритих джерел

Вєдєнєєва обрали заступником голови Інституту українознавства 21 вересня на зборах колективу

Директор Науково-дослідного інституту українознавства Василь Чернець звільнив свого заступника Дмитра Вєдєнєєва, через якого розгорівся скандал у соцмережах. Про це повідомив ексглава Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

«Декаґебізація в дії. Вєдєнєєв більше не заступник директора Інституту українознавства. Дякую усім небайдужим», – написав В’ятрович.

Інститут українознавства звільнив заступника директора, якого соцмережі назвали «кагебістом» фото 1

Нагадаємо, Вєдєнєєва обрали заступником голови Інституту українознавства 21 вересня на зборах колективу.

Призначення Вєдєнєєва викликало обурення в суспільстві. За часів Януковича Дмитро Вєдєнєєв був заступником директора Українського інституту національної пам’яті. На цій посаді він відроджував концепцію Голодомору за версією КДБ. Про це зазначає на свої сторінці у Facebook співкоординатор руху «Простір свободи» і журналіст Тарас Шамайда. 

На призначення Вєдєнєєва на цю посаду також відреагував український історик та народний депутат Володимир В'ятрович. На думку історика, призначення Вєдєнєєва на цю посаду неприпустиме, тим паче в час війни, адже той – озвучувач російських наративів про наше минуле.

У 2010-2014 рр. був заступником голови Українського інституту національної пам’яті. За словами В'ятровича, через цю структуру він впроваджував вигідне для Росії бачення Голодомору, а сам Вєдєнєєв озвучував російські наративи про наше минуле.

Теги: Український інститут національної пам'яті скандал соцмережі

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У МОН з’ясовують обставини ситуації, що склалася
Поплічник Януковича в Інституті українознавства? МОН відреагувало на скандальне призначення
Сьогодні, 13:40
Вєдєнєєв відроджував концепцію Голодомору за версією КДБ
Заступником голови Інституту українознавства став «кагебіст»? У мережі вирує скандал
Сьогодні, 12:49
ПІНП стверджує, що польська влада виконала свої зобов’язання щодо відновлення зруйнованого пам’ятного знаку
Інститут національної пам'яті Польщі звинуватив Дробовича в маніпуляціях
20 червня, 21:57

Суспільство

Інститут українознавства звільнив заступника директора, якого соцмережі назвали «кагебістом»
Інститут українознавства звільнив заступника директора, якого соцмережі назвали «кагебістом»
Кабмін розвінчав найпоширеніший міф про протезування в Україні
Кабмін розвінчав найпоширеніший міф про протезування в Україні
Блекаути в Україні цієї зими: як люди готуються до їх повторення
Блекаути в Україні цієї зими: як люди готуються до їх повторення
10-та окрема гірсько-штурмова бригада «Едельвейс» отримала дефіцитні «Мавіки» останнього покоління
10-та окрема гірсько-штурмова бригада «Едельвейс» отримала дефіцитні «Мавіки» останнього покоління
Які покарання чекають на чоловіків за порушення військового обліку: роз’яснення адвоката
Які покарання чекають на чоловіків за порушення військового обліку: роз’яснення адвоката
Спільник Оксани Марченко відкупився від в'язниці... штрафом
Спільник Оксани Марченко відкупився від в'язниці... штрафом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
106K
«Воскреслий» командувач Чорноморського флоту вперше публічно виступив (відео)
78K
Командувач Чорноморського флоту змовився із ЗСУ: партизани назвали нову аферу Кремля
69K
Оксана Марченко та її «фунти». Новий поворот у гучній справі куми Путіна
45K
ДБР відкрило справу проти мера Львова Садового
44K
Білий дім відреагував на відео з російським командувачем Чорноморського флоту
17K
Розвідка розповіла про атмосферу в російському війську після удару по штабу у Севастополі

Новини

Офіс президента готує законодавчі зміни, аби розблокувати роботу видобувних підприємств
Сьогодні, 14:46
Окупанти припинили атаки на трьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:09
Тепло і без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
Сьогодні, 04:37
27 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Тепло, місцями туман: прогноз погоди на 26 вересня
Вчора, 04:56
26 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:26

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту