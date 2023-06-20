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Інститут національної пам'яті Польщі звинуватив Дробовича в маніпуляціях

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Інститут національної пам'яті Польщі звинуватив Дробовича в маніпуляціях
ПІНП стверджує, що польська влада виконала свої зобов’язання щодо відновлення зруйнованого пам’ятного знаку
фото: Антон Дробович

Інститут національної пам'яті Польщі розкритикував директора Українського інституту нацпам'яті Антона Дробовича

Польський інститут національної пам'яті (ПІНП) звинуватив директора Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Антона Дробовича у маніпуляціях. Польський інститут гостро відреагував на інтерв'ю Дробовича «Главкому» і опублікував заяву. Її текст розміщено на сайті ПІНП.

ПІНП спростував заяви Дробовича, що саме польська сторона винна у знищенні меморіальної дошки з іменами 62 членів УПА та повідомив, що Польща нібито виконана свої зобов'язання щодо відновлення зруйнованого пам’ятного знаку.

Як зазначив Польський інститут національної пам'яті, жодна польська державна установа, включно з Інститутом національної пам’яті, ніколи не вживала дій, які б призвели до ліквідації українських поховань.

«У випадку з Верхратою (пагорб Монастир) зауваження доречні щодо інформації, розміщеній на меморіальній дошці, а не самої могили. Ніхто не намагався її ліквідувати. Такі неправдиві заяви покликані створити враження, що у ситуації, яка виникла, винна польська сторона», – йдеться у повідомленні.

Як переконує ПІНП, після знищення у січні 2020 року дошки з іменами 62 членів УПА польська сторона реконструювала дошку з написом польською та українською мовами. А те, що таблички не відновлено у первісному вигляді Польський інститут пояснює тим, що перелік осіб на них «викликає серйозні застереження польської сторони та потребує перевірки».

«Це об’єктивний текст, згідний із фактами. Проте список імен опущено, оскільки він викликає серйозні застереження польської сторони та потребує перевірки. Ці застереження були представлені українській стороні», – йдеться в повідомленні.

Також у заяві ПІНП зазначено, що польська влада нібито виконала свої зобов’язання щодо відновлення зруйнованого пам’ятного знаку, чого українська сторона не хоче прийняти. Крім того, польська інституція стверджує, що українська сторона досі не дала згоди на діяльність польських археологів з Інституту національної пам’яті: як на пошукові, так і на ексгумаційні роботи на території України. А надіслані запити про згоду на пошукові роботи поки що залишаються без відповіді, або отримують відмову.

Нагадаємо, в інтерв'ю «Главкому» директор Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович розповів про те, що велика кількість знищених вандалами місць української пам'яті на території Польщі досі залишається або повністю зруйнованими, або пошкодженими та невідновленими. При тому польська сторона вже неодноразово про це була повідомлена.

За словами Дробовича, на Монастирі був встановлений пам'ятник з меморіальними табличками. Дві меморіальні таблиці вказували на те, що там поховані воїни, які боролися з НКВС у навколишньому лісі, на них також був викарбуваний список імен. Потім вандали ці таблички зруйнували. Винуватців ніхто не знайшов і не покарав, а таблички у первісному вигляді ніхто не відновив.

Як зазначав глава Українського інституту національної пам’яті, ще до повномасштабної війни Росії проти України на горі Монастир «з’явилася дивна табличка, яку встановив дивний польський фонд». Зміст цієї таблички не відповідав змісту зруйнованої, до того ж там не було списку імен. Наразі вона продовжує там висіти, хоча й не відповідає ані польському, ані українському законодавству.

До слова, українська сторона стоїть на думці, що допоки не буде відновлено цей меморіал у Польщі, Україна не може дати дозволи на нові розкопки і ексгумації похованих в Україні поляків, бо українські могили у Польщі досі у небезпеці.

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Теги: Польща Волинська трагедія Український інститут національної пам'яті Антон Дробович

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