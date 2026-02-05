Легендарний художник Марчук призупинив виставки у Європі через посягання на авторські права

Іван Марчук: Я змушений тимчасово згорнути виставкову діяльність

Видатний український художник Іван Марчук, якому цього року має виповнитися 90 років, повідомив, що через шахрайські дії, пов’язані з посяганням певних осіб на його авторські права, змушений тимчасово згорнути виставкову діяльність у Великій Британії та Швейцарії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис художника у Facebook.

«Змушений визнати, що через шахрайські дії, пов'язані із замахом аферистів на мої авторські права, я змушений тимчасово згорнути виставкову діяльність (відмовився від виставок у Великій Британії, Швейцарії). Триває судовий процес (у липні 2025 року митець подав до суду на осіб, які зазіхнули розпорядження копіями його колекції картин – «Главком»). Сподіваюся на справедливе рішення. Також сподіваюся, що аферисти, котрі розгорнули війну проти мене, змушені будуть дати відповідь, кому вони служать?! Коли я виставлявся в Іспанії чи Мадриді, Польщі чи Австрії бачив, що руський мір лізе у кожну щілину суспільного простору, розуміючи, що культура це також фронт. У той самий час в Україні кучка аферистів, не з окопів, а із своїх пригрітих місць розгорнула війну проти 90-річного митця... Ганьба», – написав художник.

Також на суспільний резонанс, який викликав матеріал «Главкома», про подальшу долю благодійних коштів, зібраних на створення музейно-культурного центру Івана Марчука та відсутності самого музею відреагував і художник.

«Усвідомлюю, що говорити під час війни про створення окремого музею – навіть неетично. Тому усі чотири роки повномасштабної війни я несамовито працював: і творив, і показував Україну через свою творчість на численних виставках у світі. Чикаго, Мадрид, Рига, Краків, Гданськ, Ватикан, Відень, Зальцбург – це мій мистецький фронт, і я намагався його тримати гідно. Зазначу, всі мої проекти були іміджеві, не бізнесові», – зазначив Марчук.

Іван Марчук є лауреатом Національної премії України імені Т. Г. Шевченка та членом наукової ради Міжнародної академії сучасного мистецтва в Римі. У радянські часи довго не міг офіційно виставляти свої твори та зазнавав утисків і переслідувань з боку КДБ. У 1989-2001 роках мешкав у Австралії, Канаді та США. У 2007-му потрапив до рейтингу «100 геніїв сучасності» британської газети The Daily Telegraph. У 2021 році Іван Марчук удостоївся відзнаки президента «Національна легенда України». Нагороду вручено за «визначні особисті заслуги у становленні Незалежної України і зміцненні її державності, вагомий внесок у розвиток національного мистецтва». Доробок митця налічує понад 5 тисяч творів, він провів більше 150 персональних і близько 50 колективних виставок. Середня ціна полотна – $5-10 тис. Влітку 2024 року картину Івана Марчука «Зійшов місяць над Дніпром» було продано за рекордні для творів цього художника $300 тис. на аукціоні Goldens у Києві. У 2022 році інша картина Марчука «Сад спокуси» реалізована за $120 тис. на благодійному аукціоні.

Нагадаємо, художник та лауреат відзнаки «Національна легенда України» Іван Марчук заявив про спробу захоплення прав на використання зображень його картин. Як з’ясував «Главком», судова тяганина, що розпочалася у Тернопільському суді, стосується сенсаційного спору: кому належить право розпоряджатися зображеннями картин української легенди. Позивачем у справі є живописець, відповідачами – четверо осіб. При цьому за межами судового процесу залишилася людина, чия роль виявилися визначальною.

Скандальна детективна історія розпочалася 12 травня 2020 року, коли Марчук відзначав 84-річчя. Славетного художника, як і зазвичай, вітали різні люди. Серед них був і колишній народний депутат, ексрадник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та земляк митця Михайло Апостол.

У розпорядженні «Главкома» опинилася копія документа, йдеться про ліцензійний (авторський) договір із підписами п’яти людей: Івана Марчука, Сергія Павленка, Михайла Синиці, Ігоря Апостола (син екснардепа) та Тамари Стрипко. Підписавши договір, художник надав вищеназваним чотирьом особам виключну ліцензію на використання авторських прав на зображення всіх своїх картин терміном на 100 років, за це митець нібито отримав 10 тис. грн (або $360 за курсом 2020 року) винагороди. Нові ліцензіати «потурбувалися» і про художника, передбачивши для нього у договорі 5% роялті від надходжень за ліцензійні права. Однак ніхто ніколи ніяких коштів за цим договором не передавав Марчуку.

До слова, судовий спір, ініційований художником, триває вже понад п’ять місяців. За цей час один із відповідачів заявив відвід головуючому судді за те, що той систематично відмовляє у задоволенні його клопотань. Наприклад, він наполягав, що служитель Феміди пропустив стадію розгляду з укладення мирової угоди. Однак, це не так.

За даними джерел «Главкома», суддя Тернопільського міськрайонного суду Тарас Якімець в судовому засіданні запитував, чи сторони бажають примиритися, на що адвокат Марчука повідомила суд: примирення між сторонами неможливе. До слова, після скандального розслідування «Главкома» про заволодіння авторськими правами на зображення картин легендарного художника Івана Марчука столичні правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Зокрема, у 2021 році президент Володимир Зеленський доручив створити музейно-культурний центр видатного українського художника Івана Марчука. До 30-го Дня незалежності України того ж року відбувся масштабний збір благодійних коштів на реалізацію цього проєкту. Водночас музей досі не створено. Подальша доля зібраних грошей опинилася в центрі суспільної уваги після публікацій видання «Главком». На резонансну тему відреагував заступник міністра культури та інформаційної політики Іван Вербицький.