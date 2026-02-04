Головна Країна Культура
search button user button menu button

Чи буде музей Івана Марчука? Мінкульт відреагував на скандал зі збором грошей

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Чи буде музей Івана Марчука? Мінкульт відреагував на скандал зі збором грошей
У травні 2026 року легендарному художнику сучасності Івану Марчуку має виповнитися 90 років
фото: glavcom.ua

Вербицький: Усі благодійні кошти, зібрані на створення музею Івана Марчука, збережені у повному обсязі

У 2021 році президент Володимир Зеленський доручив створити музейно-культурний центр видатного українського художника Івана Марчука. До 30-го Дня незалежності України того ж року відбувся масштабний збір благодійних коштів на реалізацію цього проєкту. Водночас музей досі не створено. Подальша доля зібраних грошей опинилася в центрі суспільної уваги після публікацій видання «Главком». На резонансну тему відреагував заступник міністра культури та інформаційної політики Іван Вербицький.

«Створення повноцінного музею Івана Марчука – масштабний інфраструктурний проєкт. І це вже не тільки пошук локації, а й її підготовка, враховуючи всі виклики війни та сучасного світу. Йдеться про спеціальні умови зберігання та експонування творів мистецтва, системи кліматичного контролю, охорони, протипожежної безпеки, а також повноцінні безпекові рішення, включно з укриттям для відвідувачів і персоналу. Реалізація такого проєкту потребує значного та стабільного фінансування, багаторічного планування і чітких гарантій безпеки, що майже неможливо забезпечити в умовах постійних атак, вимкнення світла та підступів ворога», – написав Вербицький у колонці для «Укрінформу».

Заступник міністра культури та інформаційної політики наголосив: «Усі благодійні кошти, зібрані на створення музею Івана Марчука, збережені у повному обсязі. Це приблизно 2,7 млн гривень. Важливо чітко зафіксувати: ці кошти не витрачаються. Вони збережені і чекатимуть моменту, коли країна зможе повернутися до реалізації великих культурних інфраструктурних проєктів після завершення війни».

Високопосадовець зауважив, що завданням Мінкульту є збереження мистецької спадщини художника-легенди Івана Марчука і забезпечення її постійної присутності у культурному просторі. Також Іван Вербицький заявив, що цього року у центрі Києва буде відкрито експозицію робіт Марчука у форматі постійної виставки.

Іван Марчук є лауреатом Національної премії України імені Т. Г. Шевченка та членом наукової ради Міжнародної академії сучасного мистецтва в Римі. У радянські часи довго не міг офіційно виставляти свої твори та зазнавав утисків і переслідувань з боку КДБ. У 1989-2001 роках мешкав у Австралії, Канаді та США. У 2007-му потрапив до рейтингу «100 геніїв сучасності» британської газети The Daily Telegraph.

У 2021 році Іван Марчук удостоївся відзнаки президента «Національна легенда України». Нагороду вручено за «визначні особисті заслуги у становленні Незалежної України і зміцненні її державності, вагомий внесок у розвиток національного мистецтва».

Доробок митця налічує понад 5 тисяч творів, він провів більше 150 персональних і близько 50 колективних виставок. Середня ціна полотна – $5-10 тис. Влітку 2024 року картину Івана Марчука «Зійшов місяць над Дніпром» було продано за рекордні для творів цього художника $300 тис. на аукціоні Goldens у Києві. У 2022 році інша картина Марчука «Сад спокуси» реалізована за $120 тис. на благодійному аукціоні.

Нагадаємо, керівниця благодійного фонду «Модерн Арт Фаундейшн» Лідія Лісімова відмовилася надати інформацію про збір пожертв українців на створення музею легендарного художника Івана Марчука. Про це йдеться у публікації «Главкома» «На руїнах Музею Івана Марчука. Що обіцяла українська влада і куди зникли гроші?».

Реагуючи на прохання «Главкома», керівниця благодійного фонду Лідія Лісімова спочатку пообіцяла надати фінансові довідки до 25 грудня 2025 року. Але потім раптово передумала: «Вибачте, але ми не надамо вам цю інформацію, маємо на це право».

 

Читайте також:

Теги: Мінкульт скандал

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відмова Індії від російської нафти. Як працюють файли Епштейна
Відмова Індії від російської нафти. Як працюють файли Епштейна
Вчора, 08:48
«Україна нападе», «наказ запліднювати польок». 10 фейків, що шокують Польщу
«Україна нападе», «наказ запліднювати польок». 10 фейків, що шокують Польщу Сусіди
6 сiчня, 10:30
Корогодський заявив, що вдома з родиною спілкується виключно російською
Активістка подала звернення до СБУ на Гаріка Корогодського – деталі мовного скандалу
6 сiчня, 09:01
Поляки обурилися через відео, де польські діти співають гімн України
У Польщі посадовці обурилися через відео, де польські діти співають гімн України – подробиці скандалу 
8 сiчня, 21:16
Українські артисти Наталія Мацак та Сергій Кривоконь потрапили у скандал
Європейські гастролі з балетом Чайковського? Мінкульт розкритикував артистів Нацопери
22 сiчня, 16:02
Іспанські прокурори припинили попереднє розслідування щодо відомого 82-річного співака Хуліо Іглесіаса
Іспанія відмовилася розглядати справу щодо ймовірних сексуальних злочинів Хуліо Іглесіаса
24 сiчня, 05:29
Військовослужбовець Павло Вишебаба та Інна Тесленко розлучилися після семи років шлюбу
Ексдружина військового Вишебаби зробила гучну заяву: деталі скандалу
2 лютого, 10:30
Петров звільнився з Національного військового меморіального кладовища напередодні закінчення бронювання
Петров звільнився з Національного військового меморіального кладовища напередодні закінчення бронювання
20 сiчня, 11:20
Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що політик і дипломат Мендельсон не має залишатися в Палаті лордів
Стармер заявив, що експосол Британії в США не має бути лордом
2 лютого, 15:39

Культура

Чи буде музей Івана Марчука? Мінкульт відреагував на скандал зі збором грошей
Чи буде музей Івана Марчука? Мінкульт відреагував на скандал зі збором грошей
Нацвідбір Євробачення: стало відомо скільки заробить медіахолдинг Пінчука
Нацвідбір Євробачення: стало відомо скільки заробить медіахолдинг Пінчука
Відомий письменник мобілізувався та склав присягу
Відомий письменник мобілізувався та склав присягу
Інститут пам’яті пропонує започаткувати День українського студентства: названо дату
Інститут пам’яті пропонує започаткувати День українського студентства: названо дату
Євген Нищук анонсував зміни на площі перед Театром Франка
Євген Нищук анонсував зміни на площі перед Театром Франка
Народний артист Нищук розказав, як проста вахтерка врятувала його кар’єру
Народний артист Нищук розказав, як проста вахтерка врятувала його кар’єру

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 4 лютого
Сьогодні, 05:59
Невідомий дрон упав на військову частину в Польщі біля складу зброї
2 лютого, 19:30
Шмигаль запропонував підсилити Хмельницьку АЕС від Польщі
2 лютого, 14:21
Прогноз погоди на тиждень 2 лютого – 8 лютого 2026 року
1 лютого, 20:01
ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua