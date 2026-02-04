Чи буде музей Івана Марчука? Мінкульт відреагував на скандал зі збором грошей

Вербицький: Усі благодійні кошти, зібрані на створення музею Івана Марчука, збережені у повному обсязі

У 2021 році президент Володимир Зеленський доручив створити музейно-культурний центр видатного українського художника Івана Марчука. До 30-го Дня незалежності України того ж року відбувся масштабний збір благодійних коштів на реалізацію цього проєкту. Водночас музей досі не створено. Подальша доля зібраних грошей опинилася в центрі суспільної уваги після публікацій видання «Главком». На резонансну тему відреагував заступник міністра культури та інформаційної політики Іван Вербицький.

«Створення повноцінного музею Івана Марчука – масштабний інфраструктурний проєкт. І це вже не тільки пошук локації, а й її підготовка, враховуючи всі виклики війни та сучасного світу. Йдеться про спеціальні умови зберігання та експонування творів мистецтва, системи кліматичного контролю, охорони, протипожежної безпеки, а також повноцінні безпекові рішення, включно з укриттям для відвідувачів і персоналу. Реалізація такого проєкту потребує значного та стабільного фінансування, багаторічного планування і чітких гарантій безпеки, що майже неможливо забезпечити в умовах постійних атак, вимкнення світла та підступів ворога», – написав Вербицький у колонці для «Укрінформу».

Заступник міністра культури та інформаційної політики наголосив: «Усі благодійні кошти, зібрані на створення музею Івана Марчука, збережені у повному обсязі. Це приблизно 2,7 млн гривень. Важливо чітко зафіксувати: ці кошти не витрачаються. Вони збережені і чекатимуть моменту, коли країна зможе повернутися до реалізації великих культурних інфраструктурних проєктів після завершення війни».

Високопосадовець зауважив, що завданням Мінкульту є збереження мистецької спадщини художника-легенди Івана Марчука і забезпечення її постійної присутності у культурному просторі. Також Іван Вербицький заявив, що цього року у центрі Києва буде відкрито експозицію робіт Марчука у форматі постійної виставки.

Іван Марчук є лауреатом Національної премії України імені Т. Г. Шевченка та членом наукової ради Міжнародної академії сучасного мистецтва в Римі. У радянські часи довго не міг офіційно виставляти свої твори та зазнавав утисків і переслідувань з боку КДБ. У 1989-2001 роках мешкав у Австралії, Канаді та США. У 2007-му потрапив до рейтингу «100 геніїв сучасності» британської газети The Daily Telegraph. У 2021 році Іван Марчук удостоївся відзнаки президента «Національна легенда України». Нагороду вручено за «визначні особисті заслуги у становленні Незалежної України і зміцненні її державності, вагомий внесок у розвиток національного мистецтва». Доробок митця налічує понад 5 тисяч творів, він провів більше 150 персональних і близько 50 колективних виставок. Середня ціна полотна – $5-10 тис. Влітку 2024 року картину Івана Марчука «Зійшов місяць над Дніпром» було продано за рекордні для творів цього художника $300 тис. на аукціоні Goldens у Києві. У 2022 році інша картина Марчука «Сад спокуси» реалізована за $120 тис. на благодійному аукціоні.

Нагадаємо, керівниця благодійного фонду «Модерн Арт Фаундейшн» Лідія Лісімова відмовилася надати інформацію про збір пожертв українців на створення музею легендарного художника Івана Марчука. Про це йдеться у публікації «Главкома» «На руїнах Музею Івана Марчука. Що обіцяла українська влада і куди зникли гроші?».

Реагуючи на прохання «Главкома», керівниця благодійного фонду Лідія Лісімова спочатку пообіцяла надати фінансові довідки до 25 грудня 2025 року. Але потім раптово передумала: «Вибачте, але ми не надамо вам цю інформацію, маємо на це право».