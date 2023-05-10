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Хто найактивніше переходить на українську мову: опитування показало тенденції

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Хто найактивніше переходить на українську мову: опитування показало тенденції
Найбільший приріст частки україномовного населення спостерігається у південному регіоні та у Києві
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Найбільш активно переходить на українську в побуті молодь до 24 років та старша вікова група від 55 років

61% опитаних громадян спілкуються в побуті українською, а 87% не слухають взагалі або майже не слухають музику країни-агресора. Про це йдеться в опитуванні компанії Gradus Research.

Тенденція переходу на спілкування українською зберігається стійкою, про це свідчать дані восьмої хвилі дослідження «Градус супільства під час війни», проведеної Gradus Research наприкінці квітня 2023.

Якщо до повномасштабної війни більшість респондентів в побуті зазвичай розмовляли російською мовою (56%), а українською користувалися 43% респондентів, то наразі картина протилежна: більшість у повсякденному житті спілкується українською – 61%.

Мова спілкування українців в побуті
Мова спілкування українців в побуті
фото: Gradus Research

Найбільший приріст частки україномовного населення спостерігається у південному регіоні (+23%) та у Києві (+23%), а також у східному (+19%) регіоні України.

Найбільш активно переходить на українську в побуті молодь (18-24 роки), та старша вікова група (55-60 років).

Що ж до споживання музики виконавців з країни-агресора, то майже половина опитаних громадян України (45%) відмовилися повністю від її прослуховування після початку повномасштабного вторгнення. Ще 20% респондентів стверджують, що не слухали її і до війни. Близько чверті респондентів (22%) слухають, але значно менше, ніж раніше. І лише 7% опитаних слухають такий контент у тому ж обсязі. 

У рамках проєкту «Градус суспільства під час війни» Gradus Research провів вісім хвиль дослідження настроїв українців під час війни: І хвиля – 28 лютого-1 березня 2022 , ІІ хвиля – 8 березня 2022, ІІІ хвиля – 28 березня 2022, IV хвиля – 20 квітня 2022, V хвиля – 23 травня 2022, VI хвиля – 28-30 липня 2022, VII хвиля – 27-30 грудня 2022, VIII хвиля – 24-25 квітня 2023. У восьмій хвилі анкету у спеціальному мобільному додатку заповнили 1000 респондентів. Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст розміром більше 50 000 жителів у віці 18-60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіону.

Нагадаємо, що Київрада ухвалила Концепцію переходу на українську мову. Документ передбачає реалізацію упродовж трьох років кількох десятків заходів, які допоможуть запровадити українську мову у всіх сферах суспільного життя. Зазначимо, що впродовж останніх 22 років поширеність української мови в Києві зросла з 15% у 2000 році до 44% у 2023-ому. Наразі 47% від загальної кількості опитуваних киян вдома спілкуються українською.

До слова, мовний омбудсмен пропонує прибрати російську мову з паспортів старого зразка.

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Теги: українська мова українці

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