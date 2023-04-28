Що мало б зробити МЗС України після сьогоднішнього ракетного обстрілу

РФ навмисне завдає удари по цивільних об'єктах

26 квітня відбулася перша від початку війни розмова президента України з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Домовилися про від'їзд до Пекіна новопризначеного посла України і приїзд до Києва китайського спецпредставника. Як відомо, товариш Сі недавно висунув мирну ініціативу, яку тепер китайська дипломатія активно просуватиме.

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Своєю чергою, 27 квітня інший миротворець, президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган ініціював телефонну розмову з ватажком бандформування «Росія» Путіним, під час якої також обговорювалася російсько-українська війна, яку турецька сторона (як і китайська) досі воліє іменувати конфліктом.

За повідомленням прес-служби турецького президента, під час розмови йшлося, зокрема, про можливість обговорення «нових ініціатив за допомогою робочої групи, яку пропонується створити». Принагідно зазначу, що це цілком вписується в ідею представника президента Туреччини про ведення переговорів протягом 3-5 років. А що, це ж не у них стріляють.

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А вдосвіта 28 квітня РФ завдала нового масованого ракетного обстрілу території України, що спричинив нові людські жертви й нові руйнування. Коментарі про те, що РФ навмисне завдає удари по цивільних об'єктах цілком слушні: сьогодні ідея-фікс Кремля полягає в тому, щоб домогтися, аби українці зажадали миру в обмін на припинення ракетного тероризму.

Що у цій ситуації мало б зробити МЗС України? Запросити послів Китаю й Туреччини і пояснити їм що бандформування «Росія» та особисто його ватажок Путін наплювали на миротворчі зусилля їхніх лідерів. Що українська сторона розглядає це як особисту образу зазначених лідерів і висловлює обурення такою поведінкою. Висловлюватися перед послами бажано саме так, не добираючи більш чемних слів.

А ще не завадило б нагадати, що в такій ситуації вже були ті європейські лідери, які неодноразово мали розмови з Путіним і яких він ошукав напередодні 24 лютого 2022 року.