Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Як будуть вимикати світло 30 січня 2026 року? Дані «Укренерго»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Як будуть вимикати світло 30 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
колаж: glavcom.ua

Графіки погодинних відключень діятимуть протягом доби

Завтра, 30 січня 2026 року, в усіх областях України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

«Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!» – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, через відсутність світла українці можуть зарядити свої гаджети у відділеннях «Нової Пошти». Однак для економії електроенергії забороняється користуватися феном, підключати зарядні станції понад 300 Вт/год та пристрої з великим споживанням.

До слова, в умовах підвищених ризиків для енергетичної інфраструктури України критично важливо бути готовим до планових, екстрених чи довготривалих відключень електроенергії, особливо в холодний період. «Главком» зібрав рекомендації, які допоможуть правильно підготувати свій дім, запастися необхідним і знати, як діяти, коли зникає світло, тепло і вода.

Як повідомлялося, внаслідок енергетичної кризи, спричиненої російськими обстрілами і похолодання, Україна зазнає десятки мільярдів гривень прямих та непрямих збитків. Про це в інтервʼю «Главкому» розповів голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Читайте також:

Теги: відключення світла Укренерго енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Енергетична криза у Хмельницькому: перекриті дороги, погрози гранатою та відповідь обленерго
Енергетична криза у Хмельницькому: перекриті дороги, погрози гранатою та відповідь обленерго
22 сiчня, 11:17
Комунальники та енергетики працюють над відновленням пошкоджених обʼєктів критичної інфраструктури
Київ після атаки: Кличко назвав райони, де найважче з водою та теплом
20 сiчня, 14:32
У країні триває загальнонаціональний аудит пунктів незламності
Штаб з ліквідації наслідків обстрілу енергетичних обʼєктів у Києві: перші рішення
15 сiчня, 14:07

Суспільство

Росіяни можуть потирати руки? Дослідження показало, що відбувається із врожаєм на окупованих територіях
Росіяни можуть потирати руки? Дослідження показало, що відбувається із врожаєм на окупованих територіях
Три альтернативи Буковелю. Де киянам недалеко покататися на лижах
Три альтернативи Буковелю. Де киянам недалеко покататися на лижах
Як будуть вимикати світло 30 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
Як будуть вимикати світло 30 січня 2026 року? Дані «Укренерго»
«Мам, що тобі подарувати?» Через рекламу «Київстару» в метро розгорілася суперечка
«Мам, що тобі подарувати?» Через рекламу «Київстару» в метро розгорілася суперечка
Не так якість, як кількість. Командир Б-12 пояснив, у чому росіяни попереду в дронах
Не так якість, як кількість. Командир Б-12 пояснив, у чому росіяни попереду в дронах
Насуваються морози до -30°, місцями буде оголошено червоний рівень небезпеки
Насуваються морози до -30°, місцями буде оголошено червоний рівень небезпеки

Новини

Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
Сьогодні, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
Сьогодні, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
Вчора, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
Вчора, 12:31
Молдова закликала посилити тиск на Росію після атаки дронів на пасажирський потяг
Вчора, 11:17
ЄС запустив власний захищений супутниковий зв’язок як альтернативу Starlink
Вчора, 10:35

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua